Addio macchie di olio sui vestiti, usa questi 2 ingredienti che hai in cucina

Dici addio alle macchie di olio sui vestiti, con questa semplice miscela realizzata con soli 2 ingredienti, puoi facilmente rimuovere le macchie più ostinate di olio dai tuoi Indumenti.

Le macchie di olio da cucina possono essere difficili da eliminare una volta che si sono attaccate al tessuto, non importa quanto strofini con il sapone o se utilizzi la lavatrice, sarà difficile che andranno via. Fortunatamente, puoi preparare un composto con soli due ingredienti che trovi facilmente in cucina e che rimuoveranno delicatamente ma efficacemente i residui di unto dai tessuti.

Leggi l’articolo e scopri come preparare questa miscela con solo due ingredienti da cucina, in modo semplice, conveniente ed efficace per rimuovere le macchie di olio dai vestiti. Siamo convinti che saprai apprezzare i risultati e questa strategia ti aiuterà in ogni occasione. Ricorda che l’efficacia di questo trucco sarà maggiore se la macchia è fresca.

Come rimuovere le macchie di olio sui vestiti?

Ecco cosa devi fare per eliminare facilmente i residui di olio utilizzando questa combinazione di ingredienti.

Ingredienti

1 cucchiaio di bicarbonato di sodio

Detersivo per i piatti al limone

Istruzioni

Mettere entrambi gli ingredienti in un contenitore e mescolare.

Stendere l’indumento e con uno spazzolino applicare il composto sulla macchia, lasciare agire per circa 15 minuti.

Strofinare leggermente con movimenti circolari, a questo punto togliere con un panno umido il composto e riapplicare la miscela nel caso in cui la prima applicazione non fosse stata sufficiente.

Lavare il capo in lavatrice o a mano e riporlo all’ombra ( evitare il sole diretto ). La macchia di olio sarà scomparsa.