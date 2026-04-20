Dal mare alla vita: la storia di Giancarlo Screnci

C’era una volta un ragazzo con il mare nel sangue.

Iniziano così le favole… ma questa non è una favola.

Non era solo un modo di dire. Era qualcosa che gli scorreva dentro davvero, come una corrente

ostinata, impossibile da fermare.



Cresciuto tra le reti ruvide dei pescatori, tra nodi stretti con mani ancora troppo piccole e silenzi

pieni di insegnamenti, ha imparato presto che il mare non si guarda soltanto: si ascolta.

All’imbrunire del giorno e nelle prime luci dell’alba, sul peschereccio accanto a suo padre, ha

respirato salsedine e sacrificio, fatica e dignità.

Ha imparato che ogni onda ha una voce, che ogni attesa ha un senso, che ogni ritorno è una

conquista.



È la storia di un ragazzo che non ha mai avuto paura di sporcarsi le mani.

Di un ragazzo che ha imparato a restare quando tutto intorno spingeva ad andare via.

Di un ragazzo che ha scelto la verità delle sue radici invece della comodità della distanza.

Inizia così la storia di un ragazzo di Crotone che, davanti alla scelta più comune — partire — ha

avuto il coraggio più raro: restare.

Inguaribile innamorato di tutto ciò che il mare custodisce, Giancarlo Screnci ne è diventato il

custode silenzioso, l’interprete appassionato, il figlio fedele.

Perché il mare, per lui, non è mai stato soltanto lavoro.

È stato una voce.

Una guida.

Una presenza viva.

È stato suo padre accanto.

È stato il freddo sulle mani e il sole negli occhi.

È stata l’attesa, quella lunga, infinita, che ti insegna a credere anche quando non vedi nulla tornare

indietro.

E mentre tanti sceglievano altre strade, lui è rimasto.

Rimasto dove tutto parla di verità.

Rimasto dove ogni giorno devi meritarti ciò che porti a casa.

Ha scelto di restare… e di appartenere.

Poi, un giorno, quella passione che non lo ha mai lasciato — quel legame viscerale con il pesce, con

i suoi profumi, con la sua essenza più autentica — ha chiesto di diventare qualcosa di più.

Non bastava più viverlo, il mare. Doveva condividerlo.

E così, un anno fa, nasce la sua pescheria.

E accanto, quasi come un naturale prolungamento del cuore, uno street food.

Due anime, un’unica storia.

Due porte… che in realtà conducono allo stesso luogo: il mare.

Un luogo dove non si entra soltanto per comprare o mangiare… ma per sentire.

Perché lì, il mare smette di essere distanza… e diventa incontro.

Smette di essere orizzonte lontano… e diventa presenza viva, quotidiana.

Smette di essere fatica silenziosa… e diventa sapore, racconto, verità.

Ogni piatto è un frammento della sua vita.

Ogni sapore porta con sé un’alba, una notte, una tempesta.

Ogni dettaglio parla di mani che hanno lavorato, aspettato, creduto.



E chi varca quella porta non è più solo un cliente. Diventa testimone.

Testimone di una storia vera.

Testimone di un sogno che non è stato abbandonato.

Testimone di un uomo che ha scelto di restare… e di trasformare quella scelta in qualcosa che si

può toccare, assaporare, ricordare.

Perché certe scelte non fanno rumore… ma sanno lasciare il segno.

E la sua, profuma di mare. Sempre.