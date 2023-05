Amazon il progetto segreto: arriva un robot per la casa

Pare che Amazon stia lavorando a un progetto segreto, che consisterebbe in un robot intelligente e autonomo per la casa.

Qual è il progetto segreto di Amazon?

Visto come le grandi aziende stiano sfruttando l’intelligenza artificiale, non stupisce il fatto che Amazon abbia messo al centro del proprio progetto segreto proprio una AI. L’azienda ha unito i due trend più inflazionati degli ultimi anni: i robot e l’intelligenza artificiale. In particolare pare che stiano lavorando ad un robot per la pulizia della casa. Circa qualche anno fa gli addetti ai lavori hanno immesso sul mercato Amazon astro virgola che possiamo considerare il precursore di questi assistenti intelligenti. Ora sembra che l’azienda stia lavorando ad un progetto segreto che, dalle ultime indiscrezioni, prenderebbe il nome di Burnham.

- Advertisement -

Burnham

Il Burnham di Amazon, stando alle ultime indiscrezioni di un insider, sarebbe un robot in grado di conversare. Avrebbe memoria del passato e sarebbe in grado di contestualizzare i discorsi. Oltre a questo avrebbe anche altre capacità, come quella di rilevare situazioni di pericolo che avvengono in casa e reagire di conseguenza. Se c’è una fuga di gas lui ci avverte, se entrano i ladri chiama la polizia. Sarebbe perfino in grado di rilevare la gravità di ogni situazione e dare priorità a quella più invasiva.