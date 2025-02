Arriva la collezione anastatica de le Strisce di Zagor

A partire dal 27 febbraio, in edicola, i fan di Zagor e del fumetto italiano potranno finalmente riscoprire le Strisce di Zagor in un’edizione anastatica fedele agli albi originali grazie alla collaborazione tra La Gazzetta dello Sport, Corriere della Sera e Sergio Bonelli Editore.

Le prime edizioni furono pubblicate dalle Edizioni Araldo tra il 1961 e il 1970 nella collana Lampo, nel formato a strisce, per un totale di 4 serie e 239 albi. Oggi, queste storie leggendarie tornano in edicola con una collezione esclusiva che ripropone integralmente le prime avventure dello Spirito con la Scure.

Questa collana rappresenta un’occasione unica per riscoprire Zagor, il celebre personaggio dei fumetti ideato da Guido Nolitta (pseudonimo di Sergio Bonelli). Armato di un inscalfibile senso della giustizia e della sua inseparabile scure, Zagor lotta per mantenere la pace, proteggere le tribù indiane e dare la caccia ai criminali in tutta la regione di Darkwood.

Insieme a Tex,

è uno dei personaggi più iconici e longevi di Sergio Bonelli Editore, simbolo del mondo dell’avventura “selvaggia”. Questa straordinaria collezione non è solo un tuffo nel passato del fumetto italiano, ma anche un viaggio nel mondo delle storie dello Spirito con la Scure così come erano concepite più di sessant’anni fa per il formato a striscia, con le magnifiche copertine firmate dal maestro Gallieno Ferri mai riproposte in edicola prima d’ora. Una vera pietra miliare per ogni collezionista!

Ogni settimana, a partire dal 27 febbraio,

sarà possibile acquistare il nuovo numero della collezione a soli €5,99 (oltre al costo del quotidiano). Ogni uscita conterrà due strisce anastatiche, che ripropongono fedelmente le storie originali dal 1961, e una stampa da collezione con le iconiche copertine della serie Zenith Gigante disegnate da Gallieno Ferri. Ma non è tutto: nelle prime due uscite, i lettori troveranno anche una storia a striscia inedita, appositamente creata per questa collana. Nella terza uscita, oltre alla consueta stampa da collezione e alle due strisce anastatiche, sarà incluso anche un cofanetto in omaggio. Dalla quarta uscita in poi, ogni numero continuerà ad offrire due strisce anastatiche e una stampa da collezione, per un’esperienza di lettura sempre più completa e affascinante.

Per il lancio di questa imperdibile collezione, è stata ideata una campagna promozionale su stampa, televisione, radio e web, curata dall’agenzia Hi.