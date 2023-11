Biscotti per cani in friggitrice ad aria

Questi biscotti per cani sono un’ottima alternativa ai biscotti per cani confezionati, poiché sono fatti in casa con ingredienti naturali. Il tuo cagnolino apprezzerà ogni morso.

Siamo certi che anche il tuo fedele compagno a quattro zampe li amerà. Sono perfetti come premio o semplicemente come gesto d’amore per i nostri amici pelosi. Ora provali in friggitrice ad aria.

Ingredienti biscotti per cani

280 g di farina integrale o di riso

1 uovo

90 ml di acqua

30 ml di olio evo

15 g di parmigiano grattugiato

Procedimento

In una ciotola, mescola la farina integrale, aggiungi il parmigiano grattugiato e mescola bene, in modo che sia uniformemente distribuito. In un’altra ciotola, sbatti l’uovo e aggiungi l’olio evo e l’acqua. Mescola bene fino a ottenere una consistenza omogenea.

Versa lentamente la miscela liquida nella ciotola degli ingredienti secchi. Mescola tutto fino a formare un impasto omogeneo. Se l’impasto risulta troppo secco, puoi aggiungere un po’ d’acqua.

Trasferisci l’impasto su una superficie infarinata e stendilo con un mattarello. Puoi scegliere lo spessore dei biscotti in base alle preferenze del tuo cane. Usa forme per biscotti o un bicchiere per ritagliare i biscotti dalla pasta stesa.

Cottura

Preriscalda la friggitrice ad aria a 200 gradi per 2 minuti, inserisci i biscotti e cuoci a 160 gradi per circa 10 minuti o fino a quando saranno dorati. I tempi di cottura possono variare leggermente a seconda delle dimensioni e dello spessore dei biscotti.

Una volta pronti, lascia raffreddare i biscotti, e servili al tuo fedele amico a quattro zampe. Questi biscotti sono un’ottima alternativa ai biscotti per cani confezionati.