Bonus bollette: in arrivo 3 miliardi di aiuti. Ecco i dettagli e le novità

Finalmente è in arrivo un decreto bollette, con l’obiettivo di aiutare famiglie e imprese a far fronte agli aumenti di luce e gas che sono avvenuti negli ultimi mesi. Si ipotizza l’estensione della platea dei beneficiari, ma ovviamente si punta soprattutto ad agevolare i più vulnerabili. Previsti anche aiuti alle aziende.

Bonus bollette: aiuti per famiglie e imprese

Dopo numerose discussioni, l’orientamento finale sembra ormai deciso. Verrà adottato un pacchetto di misura che va incontro alle esigenze di famiglie e imprese italiane. Le nuove misure puntano a dare una risposta rapida al caro bollette, che rappresenta una delle preoccupazioni principali.

Queste sono soluzioni che vanno a coprire necessità immediate, ma il Governo è al lavoro per adottare altre misure di medio-lungo periodo. La durata degli interventi, infatti, dovrebbe ridursi a 3 mesi, rispetto ai 6 mesi ipotizzati inizialmente. Questo accade perchè si presume che possa finalmente esserci la pace in Ucraina, con un calo del prezzo del gas.

Il bonus sociale

Per le famiglie è in arrivo un’estensione della platea del bonus sociale, che al momento è riservato ai clienti vulnerabili con ISEE fino a 9.530 euro. L’ipotesi attualmente al vaglio prevede di alzare la soglia fino a 25.000 euro. Dovrebbe essere previsto un meccanismo a scaglioni, quindi le fasce ISEE più basse riceveranno un aiuto più elevato.