Bonus psicologo: a partire dal 15 aprile usciranno le nuove graduatorie

Importanti novità in arrivo per quanto riguarda il bonus psicologo. Infatti, dal 15 aprile e grazie al rifinanziamento di 5 milioni di euro, l’INPS procederà con lo scorrimento delle graduatorie, individuando così nuovi beneficiari. Ovviamente sempre nel pieno rispetto dell’ordine stabilito per ciascuna Regione e Provincia autonoma.

E non è tutto, oltre ai 5 milioni di rifinanziamento, arriveranno anche le risorse non impiegate entro il 7 aprile. I nuovi beneficiari verranno informati direttamente dall’INPS.

Come funziona il bonus psicologo

Il bonus psicologo è una misura nata per rispondere all’aumento delle condizioni di disagio psicologico come depressione, ansia e stress che si sono oggettivamente amplificate a causa della Pandemia da Covid scoppiata nel 2020. A partire dal 2023, il contributo è stato riorganizzato e collocato in un progetto organico di promozione della salute mentale.

Chi può richiedere il bonus psicologo

Allo stato attuale, il bonus psicologo può essere richiesto annualmente e può arrivare a coprire un importo di 50 euro a seduta, fino a un valore massimo di 1.500 euro per ogni beneficiario. Attenzione però, il contributo non può essere richiesto da tutti. Si rivolge, infatti, ai cittadini residenti in Italia e con un indicatore della situazione economica (ISEE) inferiore ai 50.000 euro.

Per beneficiare del bonus, occorre presentare la domanda tramite la piattaforma online dell’INPS. Bisogna accedere con SPID, CIE o CNS e alla domanda deve essere allegato il proprio ISEE. La richiesta della domanda è completamente gratuita.