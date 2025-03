Bonus psicologo: altri fondi in arrivo. Ecco i dettagli

In attesa che arrivi il contributo per il 2025, arriva una nuova parte di fondi che riguardano il bonus psicologo 2024. Infatti, saranno circa 3.000 le persone che potranno ricevere i 1.500 euro previsti, che non hanno ricevuto lo scorso anno. Non bisogna però dimenticare che alcuni terapeuti hanno deciso di rinunciare alla convenzione.

Nuovi fondi in arrivo

Per chi è in attesa dei fondi del bonus psicologo 2024, la data da non dimenticare è quella dell’11 febbraio 2025. In quel giorno, infatti, dovrebbe arrivare in Gazzetta Ufficiale il decreto che andrà a sbloccare i 5 milioni di euro che mancano all’appello.

Ricordiamo infatti che nel mese di luglio 2024, erano uscite le graduatorie con solamente 3.325 richieste accolte su oltre 400.000 domande pervenute.

Dunque, in questo mese di febbraio l’INPS potrà far scorrere le graduatorie accogliendo circa ulteriori 3.300 domande. Molto probabilmente sarà sarà ancora una volta coinvolto solo chi ha un ISEE inferiore a 15.000 euro, che riceverà immediatamente il contributo da 50 euro per 30 sedute psicologiche.

Come richiedere il bonus psicologo

Il bonus psicologo 2025 potrà essere ottenuto dopo aver presentato la domanda, a patto ovviamente di essere in possesso dei requisiti previsti. L’importo erogato viene riconosciuto direttamente al professionista scelto e una volta presentata la domanda l’INPS provvederà a stilare una graduatoria degli aventi diritto.