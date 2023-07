Calciomercato: Osimhen rinnova, pressing Juve su Lukaku

Le ultime di calciomercato parlano del rinnovo di Osimhen con il Napoli e della Juve che chiede Lukaku in prestito al Chelsea.

Calciomercato: Lukaku alla Juve?

La Juve continua a lavorare per portare Romelu Lukaku in bianconero. Giuntoli sarebbe provando a convincere il Chelsea per un prestito, ma la società d’oltreoceano non sembra essere particolarmente entusiasta della proposta. Dal momento che la attaccante belga non rientra in alcun modo nei piani della società, l’unica offerta che il Chelsea prenderebbe in considerazione è una cessione a titolo definitivo.

Il prezzo del calciatore parte da 40 milioni, ma le società potrebbero accordarsi anche per un prezzo inferiore. Col passare del tempo, infatti, le pretese del Chelsea potrebbero scemare. In ogni caso la volontà del calciatore sembra evidente: vuole andare alla Juve.

Rinnovo Osimhen

I tifosi del Napoli possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. Le nuvole che oscuravano il cielo sopra la città campione d’Italia si sono finalmente diradate. Victor Osimhen rinnova con il Napoli. Una telenovela di meno per il calciomercato estivo.

Il nigeriano si è convinto dopo un ritocco dello stipendio punto grazie al bonus e al ritocco dell’ingaggio, l’attaccante guadagnerà ora 7 milioni l’anno fino al 2025.