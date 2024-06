Comunicazione aziendale: presentarsi in modo elegante con i biglietti da visita di Sprint24

I biglietti da visita sono molto utilizzati ancora oggi per gestire le relazioni aziendali e professionali.

Semplici da realizzare ed economici, questi strumenti aiutano ad acquisire nuovi clienti, fare networking e presentarsi in maniera professionale durante eventi, meeting, congressi e riunioni di lavoro. Tuttavia, per renderli davvero efficaci è fondamentale creare biglietti da visita originali, accattivanti e adatti alla propria posizione.

Per farlo, è possibile rivolgersi a Sprint24.com, la tipografia online di riferimento per le aziende e i professionisti che hanno bisogno di stampati promozionali e brandizzati per la crescita del business. Grazie al Metodo Stampa Semplice®, un servizio perfettamente strutturato di web to print, con Sprint24 è possibile creare biglietti da visita completamente customizzati in base alle proprie esigenze in modo semplice e con pochi click.

Come creare biglietti da visita moderni ed eleganti online con Sprint24

Qualsiasi professionista ha bisogno di biglietti da visita personalizzati per stringere e gestire rapporti con colleghi, partner e clienti.

In questo modo, è possibile raggiungere nuovi contatti in modo rapido e non invasivo, fornendo all’altra persona tutti i propri recapiti semplicemente lasciando un biglietto con tutte le informazioni più importanti, come il numero di telefono, l’indirizzo email e i contatti social, attirando l’attenzione con una grafica distintiva che aiuta a distinguersi dalla concorrenza.

Attraverso il servizio di stampa biglietti da visita messo a disposizione da Sprint24 è possibile scegliere tra un’ampia varietà di proposte, con tanti modelli e template da personalizzare in base alle proprie esigenze.

Tra i diversi modelli disponibili ci sono i biglietti da visita classici, caratterizzati da un ottimo rapporto qualità-prezzo e l’uso di cartoncini opachi, oppure i biglietti da visita personalizzati con carte bianche, avorio e martellate ordinabili in set di nomi differenti.

Ci sono anche i biglietti da visita nobilitati per le aziende e i professionisti che desiderano valorizzare al massimo la propria immagine, tra cui i modelli realizzati con vernice UV in cartoncino extra rigido da 400 gr, dettagli lucidi a rilievo UV e plastificazione soft touch, oppure in oro e argento 3D per un aspetto più elegante e un’eccezionale sensazione al tatto. Nel catalogo di Sprint24 sono presenti anche biglietti da visita a rilievo lucido, in carta nera, accoppiati, in PVC, Letterpress e pieghevoli, con soluzioni specifiche per ogni utilizzo e necessità.

Oltre a poter scegliere tra differenti modelli, su Sprint24.com è possibile configurare i biglietti da visita online senza difficoltà e con pochi click, gestendo il progetto in autonomia o affidandosi al team di professionisti della tipografia online.

Il sistema guidato consente di selezionare tutte le caratteristiche del prodotto da creare, tra cui la quantità di biglietti da stampare, l’orientamento orizzontale o verticale, il formato, il materiale, i colori di stampa e le finiture aggiuntive. Infine non resta che controllare il preventivo di spesa automatico sempre aggiornato, verificare il file e scegliere l’opzione di consegna desiderata.

Perché stampare online biglietti da visita personalizzati su Sprint24.com?

Il web to print di Sprint24 consente ad aziende e professionisti di stampare online biglietti da visita personalizzati in modo semplice, comodo e veloce, beneficiando anche di prezzi convenienti per ottimizzare il budget dedicato alle attività promozionali.

Inoltre, è possibile scegliere tra una vasta gamma di modelli per trovare quello più adeguato alle proprie necessità, usufruire di una stampa professionale di alta qualità per valorizzare l’immagine aziendale ed effettuare l’ordine in maniera completamente digitale senza perdere tempo.

Con Sprint24 è anche possibile scegliere i tempi di spedizione, per esempio optando per la consegna entro 24 ore, ideale per i progetti urgenti o preferire tempistiche più lunghe a fronte di un prezzo più conveniente.

Il configuratore online, inoltre, permette di creare biglietti da visita efficaci e originali in pochi istanti e in completa autonomia, basta scegliere tutte le caratteristiche del prodotto come il modello, il formato, i colori e le dimensioni. Sono anche disponibili nobilitazioni speciali che esaltano il brand e consentono di attirare maggiormente l’attenzione o rafforzare la propria autorevolezza nel settore.

Sprint24 offre anche il controllo tecnico automatico gratuito per tutti i file PDF, un’operazione importante che prevede la verificare delle dimensioni e dei font e la conversione nel profilo di stampa CMYK se presenti metodi differenti per garantire un risultato finale migliore ed evitare errori, altrimenti è possibile richiedere il controllo tecnico con operatore o l’impaginazione professionale. Non a caso sono oltre 20mila le aziende che si sono rivolte a Sprint24 per la realizzazione di stampati di qualità per il business, dai biglietti da visita a libri, riviste, cataloghi, pannelli rigidi, adesivi e tanti altri materiali promozionali per la crescita del business.