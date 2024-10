Assegno di inclusione: quando arriva il pagamento di ottobre?

I beneficiari dell’assegno di inclusione sperano che il pagamento possa arrivare già in questa settimana, ricevendo così la consueta ricarica mensile. Però, al momento, non vi è alcuna comunicazione ufficiale in merito.

Infatti, l’Inps non ha comunicato la data nella quale verrà pagato l’assegno di inclusione relativo al mese di ottobre 2024 e quindi si attendono novità in questo senso. Ricordiamo che solitamente il pagamento avviene il 27 di ogni mese, ma a ottobre il 27 è domenica e quindi occorre capire se l’Inps vorrà davvero anticipare il pagamento.

Assegno di inclusione: pagamento questa settimana?

Già da qualche mese ormai l’Inps ha smesso di comunicare le singole date di pagamento dell’assegno di inclusione. Detto che il primo pagamento avviene il 15 del mese, dal mese successivo il pagamento avviene sempre il 27.

La ricarica è sempre una sola, salvo il caso in cui coloro che aspettano di ricevere degli arretrati può esserci un doppio pagamento nello stesso mese.

Dunque, i beneficiari attendono di scoprire quando avverrà il pagamento del mese di ottobre, se sarà questa settimana oppure la prossima. Varie fonti dicono che l’Inps stia valutando l’ipotesi di anticipare il pagamento di un giorno rispetto a quanto previsto originariamente. In questo caso, quindi, il pagamento avverrà questa settimana.

Lavorazioni questa settimana

La cosa assolutamente certa è che le lavorazioni dei pagamenti avverrà certamente questa settimana. Nel dettaglio, dovrebbero iniziare già questo giovedì. A questo punto, quindi, è davvero probabile che il pagamento avverrà già questa settimana, dunque in anticipo rispetto a quanto accade negli altri mesi, dato che il 27 ottobre cade di domenica.