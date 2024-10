Japan Days di ottobre: tutti gli eventi più pop del festival giapponese a Roma

Tornano il 19 e il 20 ottobre i Japan Days negli spazi dell’Ippodromo di Capannelle a Roma (via Appia Nuova 1255) che ospiteranno per un week end intero l’evento più accattivante e colorato della capitale.

Un vero e proprio festival, inclusivo e a ingresso gratuito, per far conoscere a tutti, da vicino e in modo informale la cultura giapponese e le sue molteplici sfumature in un contesto unico e affascinante come lo storico Ippodromo di Capannelle. Un’esperienza unica, sospesa tra la tradizione elegante del Giappone classico e l’hyper colorato della community pop/nerd contemporanea.

- Advertisement -

Spettacoli, show cooking, workshop, talk, intrattenimento, buon cibo e talk sulla cultura nipponica.

Presenti anche i laboratori, i workshop, un’area creativa Spazio bimbi dedicata ai più piccini e una food area con un gustosissimo street food tipico dei Matsuri giapponesi. L’Area Market, con oltre 100 espositori provenienti da tutta Italia, proporrà una ricca selezione tra gadget e oggettistica per uno shopping che spazia dal classico del kimono e del bonsai al pop e al kawaii. Insomma, sarà come ritrovarsi in un vero e proprio villaggio del Giappone, ma nella splendida cornice di Roma.

L’Area Arti Marziali offrirà ai presenti performance di kendo, iaido, karate e open day di judo per bambini e ragazzi. L’area Experience sarà invece dedicata alla degustazioni del tè. Ci sarà anche uno spazio incentrato sui segreti della calligrafia tradizionale giapponese e la Sake Class, ovvero una zona, ove degustare il sake.

- Advertisement -

Lo show cooking sugli onigirazu a cura della sushi chef Micaela Giambanco (Mikachan) farà scoprire al pubblico una creativa e gustosissima bontà nipponica, davvero facile da ricreare a casa!

L’area Talk, infine, consentirà ai visitatori di partecipare a un ciclo di conferenze su argomenti disparati e molto pop, come l’evoluzione dei Pokémon, i retroscena su Candy Candy, le avventure di Lady Oscar e diverse anteprime manga, ecc..

Talk del 19 Ottobre

- Advertisement -

“Un posto dove vivere” con Midori Yamane ore 11.30

Un manga delicato e sognante, un vero balsamo per l’anima, perfetto per gli amanti del Giappone e non solo. Midori Yamane (fumettista, manga editor e docente alla Scuola Internazionale di Comics) vi spiegherà il linguaggio dei manga attraverso questo delizioso libro.

“Manga e libri per Japan lovers” con Giorgia Sallusti ore 12.00

Libraia, yamatologa, traduttrice. Laureata in lingue e civiltà orientali alla Sapienza, Giorgia Sallusti ha aperto la Bookish, libreria indipendente specializzata in letterature del Nord Africa, del Medio e dell’Estremo Oriente. Assieme a Giorgia Sallusti scopriremo i titoli letterari più interessanti provenienti dal Giappone.

La ragazza che amava Miyazaki + L’importanza dello script con Alessandra Mariani della Hop Film ore 12.30

Il libro targato Einaudi Ragazzi mette in scena l’amore per l’arte, per Miyazaki e per il Giappone. Una storia che racconta come per realizzare i propri sogni non si debba mai smettere di credere nel proprio talento. Una narrazione dedicata agli amanti degli anime ma anche a tutti gli appassionati di romanzi di formazione, d’amore e di amicizia. Andando a sviscerare dettagli importanti sulla produzione filmica miyazakiana, finiremo poi per fare un focus sullasceneggiatura. Dell’importanza dello script ce ne parlerà Alessandra Mariani, produttrice della Hop Film, che con la sua divisione Academy lancia corsi mirati agli appassionati di scrittura creativa e non solo.

Speciale sui Power Rangers con Giovanni Lazzini e Ivan Ricci ore 13.00

Un argomento poco battuto: i tokusatsu. Un genere giapponese di live action che si concentra principalmente su storie di fantascienza, fantasy e horror. Il tokusatsu ha un’importanza culturale significativa in Giappone ed è amato da un vasto pubblico. L’esperto Giovanni Lazzini, ci parlerà di Power Rangers, la serie tv che prende ispirazione direttamente da questo genere. Laureato all’Accademia di Belle Arti di Carrara e da sempre appassionato di animazione robotica, Giovanni Lazzini ha creato il canale YouTube Toku-Robot Channel e ha scritto per Sprea Editori nello speciale Power Rangers e gli altri live action giapponesi dove non solo racconta le storie, ma anche i retroscena e le curiosità inedite su questo mondo ancora poco esplorato.

Sarà accompagnato da Ivan Ricci, grafico editoriale con la passione per anime e manga, che lavora per più testate pubblicate da Sprea Editori a tema anime, tra cui Japan Magazine. È anche co-curatore dei volumi dedicati a Neon Genesis Evangelion per l’Associazione Culturale EVA IMPACT. Oltre a gestire un blog personale sulla grafica, lo scorso anno ha aperto Art From Japan, dedicato agli artbook giapponesi.

Speciale su Grendizer U con Giovanni Lazzini ore 13.30

La nuovissima serie Grendizer U, nuova trasposizione del classico mecha degli anni ’70 Goldrake ad opera di Go Nagai, sarà una esclusiva RAI per l’Italia. L’esperto di questo genere, Giovanni Lazzini, ci parlerà di questa sorpresa televisiva che presenta nomi davvero noti nel panorama anime mecha.

Le migliori serie tv giapponesi con Renzo di Falco ore 14.00

Renzo Di Falco è speaker radiofonico di RDS, conduttore e doppiatore. Grazie alla sua grande passione per le serie televisive, ha creato il format Il Serialista, partito da IGTV e arrivato fino a FOX. Insieme a lui faremo un viaggio interessante tra le serie tv giapponesi più amate e scopriremo chicche interessanti sul Sol Levante.

L’universo del sake con Kana Cappelli ore 14.30

Vuoi conoscere il vero mondo del sake con la sommelier giapponese Kana Cappelli? Ogni bottiglia ha una sua storia e Kana per conto di Shibataya la racconta con passione, perché il modo migliore per accompagnare un bicchiere di sake è la conoscenza.

L’evoluzione dei Pokémon con Simone Ruggeri ore 15.00

L’enorme successo ottenuto in tutto il mondo dal franchise Pokémon ha portato alla creazione di videogiochi, anime, film, manga, un gioco di carte collezionabili, libri e innumerevoli gadget e giocattoli. Simone Ruggeri, in arte Seth Rune, ci illustrerà l’universo di queste creature immaginarie chiamate che gli umani possono catturare, allenare e far combattere per divertimento.

Anteprime manga: Sono un gatto, anzi un cane + Il pane di Maria Antonietta ore 15.30

Doppio appuntamento targato Toshokan ai Japan Days per tutti gli appassionati di manga. Si parlerà dell’opera di Sajima Katana (Sono un gatto, anzi un cane), che narra le vicende di un cane che muore di stenti dopo essere stato abbandonato dai suoi padroni durante un trasloco, tuttavia si reincarna non molto tempo dopo in un gatto randagio. In un giorno di pioggia, il gattino precipita e quasi annega in un canale di scolo, ma viene salvato da una studentessa delle superiori di nome Miki.

Lei è una ragazza che preferisce i cani ai gatti, ma il giovane micetto è pronto ad essere qualunque cosa pur di stare accanto alla sua nuova padrona. Ai Japan Days si parlerà in anteprima anche di un’altra novità editoriale, ovvero del manga di Masakazu Ooi (Il pane di Maria Antonietta) incentrato sulla storia della giovane Tamaki Nagi, che eredita la panetteria un tempo appartenuta a sua nonna.

Essendo un’impiegata, non ha alcuna esperienza con i prodotti da forno, eppure vorrebbe preparare i croissant con la ricetta tradizionale della sua famiglia. L’impresa non è affatto semplice, ma Tamaki potrebbe ricevere un aiuto imprevisto. Nel retro della panetteria, infatti, c’è una porta che nel testamento le viene proibito di aprire. Tamaki viola il divieto e si ritrova in una stanza abitata dalla regina Maria Antonietta…

Kiss me Licia con Dario Rotelli ore 16.00

Il traduttore Dario Rotelli ci illustrerà il secondo volume della versione integrale a colori del manga che ci ha fatto sognare negli anni ’80 in versione animata e poi nei telefilm con Cristina D’Avena: Kiss me Licia di Kaoru Tada. Introdotta dal suo titolo originale, Love me Knight, questa edizione in 7 volumi è inedita in versione cartacea anche in Giappone. La Nippon Shock Edizioni ha voluto un formato A5 (15×21) proprio per dare respiro alle meravigliose tavole a colori che la caratterizzano e la cui realizzazione è stata fortemente voluta dall’editore giapponese per celebrare il suo successo quarantennale. Torniamo ad emozionarci con Yakko (Licia), Go (Mirko), Satomi, il gatto Giuliano e tutti i protagonisti della commedia romantica per eccellenza.

Come si disegna un manga? con Paolo Zeccardo (Scuola di fumetto e illustrazione Pencil Art) ore 16.30

Cosa significa disegnare manga in Italia? Si può lavorare disegnando manga per il mercato europeo? Si può diventare dei mangaka professionisti al di fuori del Giappone? Ce lo spiegherà Paolo Zeccardo, professionista attivo nel mercato europeo e giapponese, nonché docente del corso di manga presso la Scuola Pencil ART. Zeccardo ha vissuto e lavorato in Giappone, dove ha pubblicato The Star Collector (2013, MangaReborn) e dove ha partecipato alla mostra collettiva Kappan Art: Chikara, a Tokyo. Dal 2016 al 2019 ha insegnato Tecniche e Narrazione Manga presso la sede romana della Scuola Internazionale di Comics. Dal 2019 è docente di Manga presso la Pencil ART di Roma.

Stranezze nipponiche sotto la metro con Sabrina Sciabica ore 17.00

Una curiosa figura si aggira tra i binari della stazione di Shinjuku nel racconto che descrive la frenetica mattina di chi si appresta ad andare al lavoro, nella città di Tokyo. Una storia realistica partendo dalla quale approderemo, poi, al romanzo distopico Le variazioni di Giuditta, ambientato in una società nella quale si vive in “tuguri” condivisi. La sovrappopolazione, la carenza di spazio – che ha portato alla nascita dei “capsule hotel” – le nevrosi quotidiane, sono temi ricorrenti nell’immaginario comune quando si parla di megalopoli orientali. Temi ai quali si è ispirata anche l’autrice e giornalista Sabrina Sciabica, che ci accompagnerà tra le stranezze e le angosce dell’animo umano.Talk del 20 Ottobre

La super guida manga con Alessandro Falciatore (AnimeClick) ore 11.30

La produzione fumettistica giapponese è davvero immensa e ricchissima di temi, generi, mescolanze e personaggi indimenticabili. Per mettere un po’ di ordine nel mondo dei manga, e per aiutarci a navigare questo mare sterminato, arriva La super guida manga a cura di Alessandro Falciatore, direttore editoriale di AnimeClick, il portale web che da oltre vent’anni si occupa di anime e manga: 101 schede ricche di informazioni e curiosità per chi ama, o per chi sta scoprendo, il meraviglioso universo nipponico dei fumetti.

Speciale su Candy Candy con Elena Romanello ore 12.00

Dal romanzo e dal fumetto al cartone animato. Le avventure di Candy Candy rivisitate dal suo arrivo in Italia, la verità sul finale della storia (in Italia pesantemente modificato), le ragioni del suo successo e le controversie legali tra i detentori dei diritti che ne impediscono nuove messe in onda. La scrittrice Elena Romanello ci illustra nascita e ascesa di un mito senza tempo: l’orfanella Candice White.

Bancha (presentazione del libro + esperienza olfattiva) con Micaela Giambanco ore 12.30

Un romanzo che fonde il fascino millenario della cultura giapponese con uno stile originale che fa dell’attenzione ai dettagli, sia descrittivi sia psicologici, un innegabile punto di forza. Micaela Giambanco pennella le parole come in un dipinto, vellutato e avvolgente, che si svela nella combinazione di incenso e tè.

Due destini travolti dalla Rivoluzione + Tornando alla casa di Pony con I giocolieri delle stelle ore 13.00

I giocolieri delle stelle è una compagnia teatrale di Viareggio che realizza fan film. Le loro opere hanno vinto diversi premi nazionali e internazionali, come il fan film su Lady Oscar (Due destini travolti dalla Rivoluzione) che ha addirittura vinto come Miglior Film Indipendente al New York Film Awards. Attualmente, sono in fase di riprese il fan film su Candy Candy (Tornando alla casa di Pony). Con loro faremo un tuffo nel mitico mondo della rosa di Versailles e della signorina tutta lentiggini.

Come diventare Super Saiyan con Claudio Kulesko ore 14.00

Claudio Kulesko, autore del libro Il più forte del mondo. La filosofia di Dragon Ball (Moscabianca Edizioni) ci illustrerà la vicenda della serie a fumetti Dragon Ball di Akira Toriyama, raccontata per comprendere in che modo la storia, la natura, la tecnologia e l’esistenza umana si siano espresse nelle pagine del manga più influente di sempre.

SHOW COOKING Onigirazu con Micaela Giambanco ore 14.30

La sushi chef Micaela Giambanco, da giovane, si è trasferita a Kurume, una piccola città di Kyushu a sud del Giappone. Durante il suo percorso ha avuto modo di lavorare e di approfondire la cucina giapponese che oggi è diventata una delle sue principali attività. Infatti, la sua izakaya Mikachan (Roma) è apprezzata sia in Italia, che all’estero. Nel 2018, Micaela Giambanco si è classificata tra i 20 migliori sushi chef del mondo. Ai Japan Days vi farà scoprire gli onigirazu: dei particolari “sandwich di riso”, che rappresentano l’evoluzione gastronomica del classico onigiri. Venite a scoprire queste prelibatezze ideate negli anni Ottanta in Giappone!

La filosofia di Karate Kid con Rodolfo Martinez ore 15.00

Maestro di karate 5° Dan FESIK, CSI, ETKF, Presidente e Direttore Tecnico della ASD TORA. KA. SHI di Roma, Rodolfo Martinez ci insegnerà l’importanza etica del karate, a partire dalla saga cinematografica di Karate Kid. Rodolfo Martinez è stato anche Martial arts therapist con la Kids Kicking Cancer, un’associazione con la quale ha fatto il volontario presso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù, insegnando la respirazione diaframmatica ai bambini degenti. Grazie al karate, ha girato e continua a girare in tutto il mondo.

La cucina incantata – Le ricette tratte dai film di Hayao Miyazaki + focus sugli onigiri de La città incantata con la food blogger Barbara Rosati 15.30

Gastronomia e cinema sono due mondi capaci di offrire esperienze sensoriali uniche e indescrivibili. Chi ha compreso a pieno questa filosofia è il maestro Hayao Miyazaki, che con le sue storie è riuscito a incantare grandi e piccini. E se c’è una cosa che non manca mai nei lungometraggi di Miyazaki è il rapporto tra i personaggi e il cibo. La cucina incantata illustrata propone una serie di ricette tratte da tutti i film del grande regista in tre stuzzicanti varianti. Preparatevi quindi ad avere l’acquolina in bocca con la pancetta sfrigolante de Il castello errante di Howl e la torta Siberia di Si alza il vento. Inoltre, con la food blogger Barbara Rosati ci addentreremo nel magico mondo degli onigiri del film La città incantata. Insomma… Miyazaki vi aspetta!

Spirit Guardian – il manga sul parco dei mostri di Bomarzo con Simone Ruggeri ore 16.00

La passione per il disegno e il fumetto portano Simone Ruggeri ad approfondire gli studi presso la Scuola Internazionale di Comics a Roma. Nel 2018, lavora su fumetti, libri illustrati, carte e frame animati presso Prankster Comics e Astromica. Con lo pseudonimo di Seth Rune, lavora in contemporanea su commissioni, mercatini e lezioni private sul manga. Ha realizzato Spirit Guardian, un manga shonen sul parco di Bomarzo. Venite a scoprire il magico connubio tra l’universo mostruoso giapponese e quello italiano in un manga unico nel suo genere.

Un caffè da Occhi di gatto con la food blogger Candida De Amicis ore 16.30

Con la food blogger Candida De Amicis faremo un bellissimo e inedito viaggio nell’universo aromatico del caffè e berremo persino una tazzina fumante di oro nero con le mitiche ladre di Occhi di gatto (e non solo!).

Alla corte della rose di Versailles – Un pomeriggio con Lady Oscar ore 17.00 – 18:00

Gran finale ai Japan Days con Paola Eleonora Tani, indossatrice dal 1992 e impersonator dal 1996 di Lady Oscar (ha vinto Expocartoon 2003 e ha avuto una Menzione speciale a Etnacomics 2015. Ha persino ricevuto i complimenti da Riyoko Ikeda e dallo staff Shueisha. Ha le stesse misure che la Ikeda decise per Oscar 87/63/90 e capelli naturali che la rendono sosia a tutti gli effetti del personaggio di Oscar). Con lei, presenti sul palco, ci saranno Cinzia De Carolis (attrice, cantante, doppiatrice, direttrice di doppiaggio), voce ufficiale di Oscar in Italia nell’anime del 1979 e nel film Lady Oscar di Jacques Demy.

Ha prestato la sua inconfondibile voce anche a Madonna, Massimo Rossi (doppiatore, attore e direttore di doppiaggio), voce ufficiale di Andrè nella versione italiana dell’anime e nel film summenzionato, Luciano Roffi (doppiatore e attore teatrale cinematografico e tv), voce ufficiale del Conte Fersen nell’anime e nel film di Demy e Clara Serina (cantante, autrice e scrittrice di fama internazionale, si divide tra l’Italia e il Brasile dove porta avanti i suoi tanti progetti artistici personali), ex voce solista storica dei Cavalieri del Re e della sigla italiana di Lady Oscar e Caro Fratello.

In definitiva, tra tributi cinematografici, corsi, laboratori, esperienze gastronomiche e attività varie, tutti avranno la possibilità di conoscere a pieno il meraviglioso mondo del Sol Levante, perché i Japan Days si configurano come un vero e proprio festival della cultura nipponica.

Il programma delle due giornate è consultabile su: www.mercatinogiapponese.it

Non solo mercato ma una esperienza a 360 gradi sul mondo del Giappone.

Arigatou! ありがとう