Come scegliere regali di Natale originali per tutta la famiglia

Riuscire a trovare un regalo capace di essere fuori dal comune e, allo stesso tempo, utile e suggestivo è il sogno di tutti, soprattutto quando si vogliono stupire le persone più speciali. Una delle occasioni in cui questo desiderio è maggiormente sentito è il Natale, momento che permette di esprimere i propri sentimenti tramite un pensiero unico, in grado di colpire dritto al cuore.

Questo significa no maglioni, no a oggetti materiali già donati mille volte e no a prodotti commerciali visti e rivisti. Se si vuole puntare su regali di Natale originali che generano sorpresa, si può optare per un’esperienza o un viaggio, che offrono tempo piacevole da godersi e creano ricordi, oppure su un regalo personalizzato.

In questo articolo vogliamo analizzare quali sono gli oggetti su misura più particolari che possono diventare regali di Natale originali da fare alla propria famiglia.

3 regali di Natale originali per decorare la casa

Decorare la propria casa in perfetto stile natalizio è una tendenza che, negli ultimi anni, sta riscuotendo sempre più successo. Permette di creare un’atmosfera gioiosa e di festa e di regalare ai propri ospiti un clima caldo e decisamente accogliente.

Per questo le palline di Natale personalizzate con foto fanno parte dei regali magici più richiesti del periodo: rappresentano la decorazione perfetta per dare vita a un albero unico e personale e sono disponibili anche in veri e propri Kit Decorazioni Natale, con all’interno set da 8 palline di Natale con foto.

Rientra nella categoria dei regali di Natale originali anche la palla di neve personalizzata, al cui interno è possibile stampare foto su entrambi i lati per un’emozione a 360°.

Infine, per arricchire l’interior design domestico, sì a quadri su misura con cornice in legno per Natale: in questo caso le foto possono essere stampate su carta fotografica opaca soft-touch, applicata a una lastra di acrilico con finitura lucida o realizzata su tessuto stampato con inchiostri a base d’acqua e finitura telata. Il risultato è un fotoquadro esteticamente bello e capace di emozionare a lungo.

3 regali di Natale originali per la quotidianità

Se pensate che i regali di Natale originali il più delle volte risultano poco utili nella vita di tutti i giorni, probabilmente non avete mai regalato un calendario mensile o annuale con foto: questo oggetto non è solo un dono dolce e coinvolgente (contiene gli scatti più speciali da poter rivivere nel corso dell’anno), ma anche fondamentale per ben 365 giorni.

Lo stesso discorso vale per le t-shirt personalizzate, un capo di abbigliamento unico che può essere comodamente indossato per anni, e per le cover personalizzate, che proteggono il cellulare e lo trasformano in un dispositivo 100% su misura.

3 regali di Natale originali per rivivere i ricordi

Per chi, come regalo di Natale originale, vuole puntare sui ricordi felici, c’è un oggetto che più di ogni altro soddisfa questa esigenza: stiamo parlando del FotoLibro, un album con fotografie digitali, rilegato come un vero e proprio libro. Un’idea perfetta per raccogliere le foto più belle e stupire le persone che si amano.

Molto suggestivo anche il poster, che va a ingrandire un’immagine significativa e la rende una vera e propria opera d’arte. Infine, gli amanti dello stile retrò possono optare per le stampe vintage in stile istantanea, ideali per creare bellissimi collage murali e composizioni uniche.