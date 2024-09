Cosa sono i prodotti ricondizionati e quali sono i loro vantaggi?

Nel mercato attuale, i consumatori dimostrano crescente attenzione verso i prodotti ricondizionati anche se non tutti sanno quali sono i vantaggi che presentano.

In effetti, per molti i dispositivi ricondizionati sono quelli elettronici, ma il mercato offre opportunità di scelta molto più ampie tra tanti articoli diversi che sono utili nella nostra vita quotidiana.

Non solo smartphone e computer tra i prodotti ricondizionati

Se vogliamo valutare i prodotti ricondizionati più adatti alle nostre esigenze occorre quindi spaziare in un’ampia panoramica che, nel rapporto qualità/prezzo, ha poco da invidiare agli articoli nuovi.

Per prima cosa, facciamo chiarezza tra prodotti usati e ricondizionati perché i primi sono articoli già utilizzati da altre persone per periodi più o meno lunghi, possono essere perfettamente funzionanti, ma più facilmente mostrano evidenti segni di usura o di danni da incuria.

Inoltre, i prodotti usati non prevedono di solito una garanzia e quindi sono più rischiosi da acquistare perché non si sa esattamente per quanto tempo funzioneranno ancora.

I prodotti ricondizionati al contrario presentano numerosi benefici che si riassumono come segue:

Sono stati riparati e igienizzati

Devono superare test di funzionamento

Costano fino alla metà di quelli nuovi

Si riducono gli sprechi e si tutela meglio l’ambiente perché si riciclano

Ritornano in piena efficienza praticamente come nuovi

Rafforzano l’economia circolare.

Garanzia e gamma a disposizione

La garanzia dei prodotti è solitamente di 12 mesi quindi è possibile ripararli in caso di necessità senza affidarsi a persone improvvisate e poco competenti. Tuttavia, per certi prodotti di fascia alta, specialmente quelli tecnologici, esiste un’estensione di garanzia.

Oltre alla vasta gamma di smartphone, tablet, pc, smartwatch e televisori, i prodotti ricondizionati spaziano dai grandi elettrodomestici a quelli da incasso, senza trascurare robot da cucina, macchinette per il caffè, attrezzature per la fotografia, audio, cuffie, navigatori, consolle per videogiochi, biciclette, monopattini e persino aspirapolveri e ferri da stiro.

Come funziona l’economia circolare

I prodotti ricondizionati offrono un notevole contributo all’economia circolare che, di questi tempi, non va trascurata se vogliamo dare una mano al nostro portafoglio.

In pratica, un cliente decide di cambiare un prodotto o di rivenderlo per svariati motivi e si rivolge ad aziende che si occupano in modo specifico di prodotti ricondizionati per guadagnare qualcosa e rimettere in circolazione sul mercato i suoi articoli senza gettarli nell’indifferenziata.

In questo modo, si regala una seconda vita al prodotto, permettendo al nuovo proprietario di acquistare articoli a un prezzo più conveniente, perfettamente funzionanti e con una garanzia a disposizione.

I prodotti ricondizionati nell’era tecnologica

Nell’era di internet è facile trovare aziende che offrono prodotti ricondizionati nelle più svariate categorie, compresi i mobili per casa e ufficio oltre ai complementi di arredo, risparmiando notevolmente anche in questi casi rispetto ai prodotti nuovi.

In ogni caso, prodotti ricondizionati del settore tecnologico sono sempre molto richiesti per abbattere i costi solitamente alti di quelli nuovi, puntando a dispositivi che superano decine di test prima di essere reintrodotti sul mercato, senza dimenticare che le parti danneggiate sono sostituite con ricambi originali.

In questo modo, non si rinuncia a uno smartphone o a un laptop di alta qualità ma risparmiando fino al 50% sul prezzo di listino. Inoltre, i dispositivi sono inseriti in imballaggi nuovi e hanno gli accessori inclusi quindi è più facile rivenderli per chi li acquista.

I consigli per acquistare i migliori prodotti ricondizionati

Ovviamente, se si vuole puntare alla migliore qualità e al servizio di assistenza più affidabile occorre scegliere sempre i prodotti ricondizionati seguendo alcuni criteri di base:

Evitare gli acquisti privati o su canali non autorizzati

Puntare su siti di e-commerce oppure su piattaforme specializzate in prodotti ricondizionati

Confrontare con attenzione il prezzo intero e quello scontato

Leggere tutte le clausole di garanzia

Escludere i prodotti che hanno seri difetti di fabbricazione

Valutare quali difetti sono stati riparati per rigenerare l’articolo

Estendere la garanzia se il venditore offre questa possibilità.

In questo modo, il consumatore sceglie qualsiasi prodotto senza incappare in brutte sorprese e può goderselo a lungo, usufruendo di una notevole riduzione sul prezzo, ma senza rinunciare alla qualità delle migliori marche sul mercato.