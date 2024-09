ONDE, a San Benedetto del Tronto arriva la prima edizione del Festival dell’Informazione

Venerdì 27 settembre parte la prima edizione di Onde, il Festival dell’Informazione organizzato con il sostegno del comune di San Benedetto del Tronto e ospitato in vari luoghi della città. L’evento si terrà in tre giorni, dedicati a tre diverse aree tematiche legate al giornalismo, imprescindibili per leggere e raccontare la realtà della nostra contemporaneità: gli Esteri, la Giustizia e la Cultura.



“Onde porterà a San Benedetto del Tronto professionisti di vari settori, personalità di alto livello scelte in base alla loro grande competenza ed esperienza. L’ideazione del festival risponde al desiderio di portare un dibattito fondamentale su come attualità e informazione si influenzano e si scambiano vicendevolmente”, spiega la direzione artistica di Onde, composta dalla libreria Nave Cervo in collaborazione con Lorenzo Cameli, vicepresidente dell’associazione Extrema Ratio, Mario Di Vito, giornalista de Il Manifesto, Micol Flammini, giornalista de Il Foglio e Raffaella Stacciarini, segretaria di Radicali Milano

Il festival si svolgerà in tre luoghi della città: il Museo del Mare per gli eventi pomeridiani, il Teatro San Filippo Neri per le conversazioni serali mentre l’Antico Caffè Soriano ospiterà le rassegne stampa di sabato e domenica mattina.

La prima giornata,

venerdì 27 settembre, sarà dedicata agli Esteri e si svolgerà in due momenti, uno rivolto al racconto della guerra, con la presenza di Cristiano Tinazzi, giornalista in aree di conflitto; il secondo, incentrato sulle elezioni americane e sul loro impatto sulle dinamiche mondiali, si svolgerà con la presenza di Gabriella Colarusso, giornalista del quotidiano La Repubblica e di Giuseppe Sarcina, corrispondente da Washington del Corriere della Sera. Entrambi gli appuntamenti saranno moderati da Micol Flammini.

La seconda giornata,

sabato 28 settembre, si aprirà con una rassegna stampa di Daniela Preziosi, giornalista del quotidiano Domani, introdotta da Raffaella Stacciarini, e a seguire l’incontro con Mario Di Vito e l’avvocato penalista e tesoriere di Extrema Ratio, Carlo Machirelli. Nel terzo appuntamento si rifletterà sul racconto giornalistico della Giustizia con un dibattito moderato da Lorenzo Cameli con Andrea Fabozzi, direttore de Il Manifesto, l’avvocato penalista Lorenzo Zilletti e Gaia Caneschi ricercatrice di Diritto processuale penale.

La terza e ultima giornata

di domenica 29 settembre partirà sempre con la rassegna stampa di Daniela Preziosi e Raffaella Stacciarini e proseguirà nel pomeriggio con un incontro con i giornalisti locali Alessandra Clementi (Corriere Adriatico), Giuseppe Di Marco (Il Resto del Carlino), Emidio Lattanzi (La Nuova Riviera) e Rossella Luciani (VeraTV). Il momento conclusivo della tre giorni è affidato a un monologo teatrale della scrittrice e voce storica di Radio3, Loredana Lipperini.