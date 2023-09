Confronto Lenovo e Apple: la forza 3D entra nella loro produzione, ecco le novità

Lenovo, importante produttrice di computer, display e tablet, ha deciso di rivoluzionare il lavoro ibrido e digitale investendo sul 3D e sull’intelligenza artificiale. Rafforza, così tanto i monitor quanto gli accessori collegati per offrire esperienze immersive mentre si lavoro, si disegna, si creano video, audio e grafiche anche videogaming. Invece, Apple, il 3D lo fa entrare nella propria forza lavoro e sfrutta la stampa tridimensionale per realizzare i nuovo Apple Watch, queste novità da Cupertino verranno presentate il 12 settembre. Andiamo per ordine.

Lenovo: nuovo monitor 3D, nuovi software e Legion 9i

Per il lavoro ibrido digitale, Lenovo ha creato un nuovo monitor dove l’immagine letteralmente esce fuori dallo schermo. Il nuovo prodotto si chiama 3D Thinkvision 27, numero che indica 27 pollici di questo schermo che non ha bisogno di essere utilizzato con occhiali o visori per la visione tridimensionale.

Un prodotto pensato proprio per i creativi digitali e tutte quelle professioni che lavorano con il disegno tecnico e avanzato. La società cinese ha anche annunciato un nuovo software chiamato 3D Explorer, ha migliorato la piattaforma destinata alla gestione cloud aziendale, Lenovo Device Manager. Tra accessori, monitor e anche il nuovo computer gaming, Legion 9i, ha investito su migliori prestazioni, risparmio energetico e anche Intelligenza Artificiale. Ecco un importantissimo video anteprima di NotebookcheckReviews

Apple Watch 9: tutto quello che c’è da sapere

Mentre Lenovo integra le potenzialità tridimensionali, Apple introduce l’uso delle stampanti 3D nella produzione del nuovo Watch 9. Ad affermarlo è il giornalista di Bloomberg, Mark Gurman, realizzerà come test i primi telai in acciaio per produrre con più precisione le rifiniture e anche accelerare la produzione, quindi non rischiare ritardi nelle uscite. Il giornalista però ha anche rilevato un’attenzione di Apple sugli sprechi e sull’impatto ambientale, la stampa 3D verrà incrementata.

I nuovi orologi con sistema operativo affiancheranno gli iPhone 15 e gli AirPods nella presentazione del 12 settembre.