Coronavirus: opposizione vuole chiusura di tutte le attività

Nonostante le recenti decisioni prese dal governo sulla crisi scatenata dal Coronavirus, le opposizioni sembrano pronte a dare nuovamente battaglia. Il Centrodestra, tramite Matteo Salvini (Lega), Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia) ed Antonio Tajani (Forza Italia), si è presentato unito ad un vertice che si è tenuto a Palazzo Chigi. Insieme, hanno messo sul tavolo la loro proposta.

La ricetta del Centrodestra contro il Coronavirus: chiudere tutto

Le opposizioni hanno chiesto misure drastiche, proponendo la chiusura di tutte le attività, fatta ovviamente eccezione per quelle necessarie, come i supermercati che vendono prodotti di prima necessità. Una richiesta che non sembra aver riscontrato il favore del premier. Stando a quanto riportato, il Centrodestra è uscito da Palazzo Chigi mostrando tutta la sua insoddisfazione per l’incontro.

Nonostante ciò, il premier Giuseppe Conte non sembra chiudere totalmente a questa proposta. Si tratta però di una scelta delicata, che può costare molto al paese. Come spiegato da una fonte governativa “Abbiamo visto quanto è costato chiudere Codogno e gli altri 11 comuni, farlo con l’intero Paese porterebbe ad una spesa di decine di miliardi”.

Conte chiede aiuto all’Unione Europea

Nel frattempo il Presidente del Consiglio esorta i leader dell’UE di dare una mano al nostro paese. In un messaggio su Twitter, Conte ha infatti dichiarato che “ampio sostegno per le misure adottate dall’Italia per l’emergenza #coronavirus. Dobbiamo procedere con il massimo coordinamento. L’Europa adotti tutti gli strumenti necessari per proteggere la salute dei suoi cittadini e ridare respiro all’economia”.

Fonti del Palazzo Chigi invece rivelano il risultato di una recente conference call dei leader dell’Unione Europea: “è emersa l’esigenza di uno stretto coordinamento in materia sanitaria e scientifica per contrastare la diffusione del coronavirus. Dai leader Ue è stato espresso un generale apprezzamento per le misure dell’Italia, anche con la diffusa consapevolezza di dover intervenire in modo efficace sul piano economico e finanziario”.

Durante la videoconferenza, Conte ha anche esortato tutta l’Europa a seguire lo stesso approccio che è in corso in Italia. Ovvero affrontare seriamente e con decisione sia l’aspetto sanitario che quelli economici e finanziari.