Premier Time, Meloni: botta e risposta tra presidente e opposizioni

Botta e risposta di fuoco tra Giorgia Meloni e le opposizioni durante il premier time odierno nel quale ci sono state domande riguardanti la sanità, il Patto di stabilità e la guerra a Gaza, senza dimenticare le politiche per il Sud.

La presidente Meloni ha accusato Conte di aver lasciato una situazione economica disastrosa che ha precluso il futuro del nostro paese, ecco la risposta del presidente M5S:

“Presidente Meloni ma lei cosa è? Un re Mida al contrario. Lui trasformava in oro tutto ciò che toccava, lei tutto ciò che tocca lo distrugge, faccia anche meno. Lei ha illuso gli italiani dicendo che sarebbe andata a far tremare Bruxelles e invece è tornata facendo tremare l’Italia, con un “pacco” di stabilità, che secondo molti Istituti economici costerà al Paese 12 miliardi di tagli e tasse“.

Elly Schlein, invece, ha criticato il governo per i tagli al sistema sanitario e ha chiesto un piano straordinario di assunzioni.

La premier Meloni ha risposto che “il tetto alla spesa del personale sanitario fu introdotto nel 2009″ e che il Pd, in 10 anni al governo, non è riuscito a risolverlo“. Secca la risposta della segretaria Dem in merito: “Ma lei è venuta al governo per risolvere i problemi o per continuare a fare opposizione?“.