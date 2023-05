Costumi da bagno: vuoi apparire più magra e nascondere i chili di troppo? Ecco i trucchi

Non siete certe di superare la prova costume? Non siete riuscite a smaltire i chili di troppo accumulati durante la stagione fredda? Niente paura è possibile godersi la bella stagione anche con qualche curva di troppo. Andare in spiaggia e spogliarsi per alcuni può essere un vero dramma, ma seguendo i consigli giusti è possibile acquistare il costume adatto.

Intanto la scelta principale va fatta tra costume intero o due pezzi. Ovviamente se si ha qualche chilo in più si può indossare anche il bikini ma va scelto tenendo conto d’alcune caratteristiche. Evitare slip striminziti o eccessivamente vistosi è il primo passo, in commercio esistono modelli con mutande alte e reggiseni adatti ad ogni tipologia di seno.

Portrait of a pretty girl in sunglasses and swimsuit posing over yellow background

Per apparire più magre occorre seguire alcune regole che vi faranno sembrare in perfetta forma: seguite i nostri consigli.

In primo luogo optate per costumi di colori scuri, privilegiando il nero. Sono tuttavia alla moda anche il blu navy, il marrone e anche le tonalità di verdi scuro come quello militare.

Preferite poi per una scollatura profonda che mette in risalto il lato A distogliendo l’attenzione dai fianchi leggermente prosperosi.

Se il punto da nascondere è la pancia è opportuno preferire i costumi interi dotati di drappeggi, il movimento del tessuto maschera notevolmente i difetti.

Dark pink female swimsuit, isolated on white background. Clipping path included

Prova costume non superata? Ecco come scegliere il modello giusto

Oltre alla scelta del colore scuro e ad un modello scollato e possibilmente con drappeggi in vita per apparire perfette in riva al mare è vantaggioso scegliere interi con motivi laterali, ma anche con cinture in vita che esaltano un punto non proprio perfetto della fisico. In commercio esistono anche i costumi contenitivi.

E’ molto importante non indossare i modelli cut out dotati di tagli in grado di mettere in evidenza le imperfezioni.

Infine è possibile scegliere anche i costumi fantasia, ma optate sempre per quelli con fondo scuro, daranno quel quid in più alla silhouette.