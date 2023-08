Darwin deve avere il suo posto in aereo, anzi 3…

Questa è la storia di uno statunitense di nome Gabriel Bogner di 27 anni che si è fatto notare dall’equipaggio del volo Los Angeles-New York City. Il ragazzo si è imbarcato sull’aereo e fino a qua non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse che ha occupato ben 3 posti a sedere per il suo gigantesco Alano.

Un sedile ovviamente serviva a Bogner e gli altri 2 al cane, che tutto sommato ci stava anche piuttosto stretto. Gabriel è il fondatore di una start-up, e viaggiava per la prima volta dalla California alla grande mela. Il ragazzo ha semplicemente raccontato sui social, in merito alla sua avventura: “Lui ha 5 anni ed è il mio cane di supporto emotivo deve stare sempre con me, sono afflitto dal morbo di Crohn, patologia infiammatoria intestinale che mi provoca parecchio dolore e consuma molte delle mie energie”.

Le foto del passeggero improbabile hanno fatto il giro dei social e sono diventate veramente virali raccogliendo ben: 18 milioni di visualizzazioni e 2,9 milioni di like. Numerosi i complimenti. Curioso il comportamento del cane che si guardava intorno per capire in che posto si trovasse e poi ha schiacciato un bel pisolino fino all’arrivo.

5 ore di volo e una grande avventura per i due compagni di viaggio. Speriamo presto di vedere un nuovo episodio della loro vita insieme.