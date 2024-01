Edizioni BD e J-POP Manga a UmbriaCON

Sabato 20 e domenica 21 gennaio Edizioni BD e J-POP Manga saranno all’Umbriafiere di Bastia Umbra, in provincia di Perugia, in occasione di UmbriaCON, l’unico festival della regione dedicato al mondo nerd a 360 gradi tra fumetti, giochi da tavolo, cosplayer, eventi e mostre. La casa editrice milanese partecipa alla manifestazione con i titoli del momento e alcuni ospiti in firma allo Stand 41 del Padiglione 7.

Sarà in fiera l’artista

Simone Pace, autore per Edizioni BD del volume unico Fiaba di Cenere (vincitore del Premio Romics “Giovani Talenti”) e di Cuore, opera cyberpunk recentemente approdata sulla piattaforma di intrattenimento digitale Tacotoon.

Allo stand di

Edizioni BD e J-POP Manga firmerà e sketcherà le copie dei propri fumetti anche Davide Minciaroni, autore del battle manga all’italiana Graveyard Kids appena giunto alla sua conclusione con l’arrivo sugli scaffali del terzo volume della serie.

Segui il sito e i social di Edizioni BD per scoprire giorni e orari delle signing session degli autori!