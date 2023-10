Elon Musk snobba le indagini della Sec: l’agenzia ricorre alle vie giudiziarie per interrogarlo

La Securities and Exchange Commission (SEC), l’equivalente americano della nostra Consob, ha il cruciale compito di sorvegliare le operazioni finanziarie delle società quotate negli Stati Uniti. Recentemente, la SEC ha aperto un’inchiesta riguardante l’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk, il nuovo leader che ha apportato significative modifiche, non solo al nome ma anche alla filosofia dell’azienda.

Richiesta nuova convocazione ufficiale

Oggi, la SEC ha presentato documenti giudiziari per richiedere la convocazione di Elon Musk. Tuttavia, il magnate sembra già disinteressato all’idea di rispondere alle domande degli inquirenti, come indicato da numerose fonti.

- Advertisement -

La SEC sta cercando di esaminare attentamente l’operazione di acquisto delle azioni di Twitter avvenuta nel 2022. Questo processo ha reso necessario l’uso della forza legale per obbligare Musk a testimoniare di fronte agli inquirenti.

Elon Musk snobba le richieste della SEC

I titoli dei giornali riportano: “Elon Musk Ignora le Indagini della SEC“. In effetti, l’autorità aveva originariamente convocato il magnate per maggio per iniziare a raccogliere le sue prime dichiarazioni. Inizialmente, Musk aveva concordato di testimoniare il 15 settembre presso gli uffici della SEC. Tuttavia, a soli due giorni dall’appuntamento, ha inviato delle obiezioni e ha disertato l’incontro con gli inquirenti. Nel corso dei mesi successivi, Musk ha continuato a rifiutare altri appuntamenti.

- Advertisement -

Il ricorso al Tribunale Federale di San Francisco

La SEC ha infine preso una decisione drastica, consegnando oggi i documenti al tribunale federale di San Francisco. Ora, l’ordine di comparizione per le indagini in corso verrà direttamente dal tribunale. L’avvocato di Elon Musk, Alex Spiro, ha reagito in modo energico: “La SEC ha già ottenuto numerose testimonianze da Musk in questa inchiesta sensata“.

Le dichiarazioni sul Twitter a cui risponde la Sec

Nel frattempo, Elon Musk ha utilizzato il suo account Twitter per chiedere una completa revisione della SEC. Ha dichiarato: “È assolutamente necessaria una revisione completa di queste agenzie e una commissione che intraprenda azioni punitive contro quegli individui che hanno abusato del loro potere normativo per guadagno personale e politico. Non vedo l’ora che accada”. Tuttavia, la SEC ha risposto categoricamente: “Nessuna delle obiezioni di Musk ha validità legale, lui non ha scuse giustificabili per non rispettare la citazione in giudizio della SEC“.

Infine, su Twitter, è ancora visibile un video di Elon Musk dichiarare alla giornalista di “60 Minutes”: “Non ho rispetto per la SEC“.