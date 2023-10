Fotosintesi artificiale: le piante diventeranno una nuova fonte rinnovabile, pro e contro di questa scoperta

I ricercatori stanno esplorando la fotosintesi artificiale come chiave per generare energia illimitata, cercando di emulare il processo naturale delle piante per creare una fonte di energia rinnovabile. Recentemente, gli scienziati hanno replicato la fotosintesi per produrre metano, un combustibile ad alta densità energetica, utilizzando semplicemente acqua, anidride carbonica e luce solare. I risultati di questa innovazione sono stati dettagliati in un articolo pubblicato su ACS Engineering.

Energia rinnovabile prodotta con la fotosintesi delle piante: la scoperta e invenzione

Sotto la guida del professore ordinario dell’Università di Tokyo, Kazunari Domen, un team di ingegneri e organizzazioni di ricerca internazionali ha compiuto un ulteriore passo avanti nello sviluppo della fotosintesi artificiale. Questo sistema divide l’acqua in idrogeno e ossigeno sfruttando l’energia solare. L’obiettivo è emulare sempre più da vicino il processo naturale delle piante, catturando l’anidride carbonica e immagazzinando l’energia solare nel metano.

Sebbene questo sistema condivida alcune similitudini con i tradizionali pannelli solari, va oltre la semplice raccolta di energia solare.

Al contrario, sfrutta il processo di fotosintesi delle piante per generare energia immagazzinabile in modo più efficiente.

Pro e contro della nuova fonte rinnovabile di metano ad alta emissione

Il documento prodotto dal team di ricerca delinea le sfide legate all’espansione di questo sistema per soddisfare le esigenze di un’intera città, nonché le possibili soluzioni a tali sfide.

Data la dipendenza di questo sistema dal metano per immagazzinare l’energia solare, la sua efficienza e la prevenzione delle perdite diventano aspetti cruciali. Qualsiasi perdita contribuirebbe alle emissioni di gas serra, una minaccia al cambiamento climatico e al riscaldamento globale. Pertanto, è fondamentale sviluppare un sistema che sia altamente efficiente e che contribuisca a mitigare l’impatto ambientale invece di peggiorarlo.

Quali sono le fonti rinnovabili di energia finora sfruttate?

Al momento, molte delle fonti rinnovabili di energia comunemente sfruttate includono l’energia solare, l’energia eolica e l’energia idrica.

L’energia solare sfrutta la luce del sole per generare elettricità, riducendo le emissioni di gas serra. Tuttavia, i pannelli solari possono richiedere molto spazio e materiali costosi. Le prospettive includono il miglioramento dell’efficienza e la riduzione dei costi.

In futuro, l’implementazione della fotosintesi artificiale potrebbe rivoluzionare il settore delle energie rinnovabili, consentendo la produzione di metano come forma di stoccaggio energetico. Mentre ciò apre nuove opportunità, richiede anche un’attenta gestione per evitare possibili perdite di metano e contributi al cambiamento climatico. Le prospettive includono la continua ricerca e sviluppo di tecnologie per massimizzare i vantaggi di questa innovativa fonte energetica.