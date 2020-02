Frasi d’amore per San Valentino: ecco l’app che le scrive per te

San Valentino, sai scrivere un biglietto d'amore per lui o per lei? Ci pensiamo noi con i nostri suggerimenti

Saper scrivere frasi d’amore per San Valentino non è mai demodé

Tra mille aforismi riciclati, frasi fatte e risentite l’originalità serve a trasmettere un messaggio personale, unico e sincero. Saper scrivere di proprio pugno una frasi d’amore richiede l’impegno dell’intelletto e dei sentimenti. Nulla da togliere a chi opta per la scelta di frasi e poesie scritte da romanzieri o poeti importanti che con la loro storia e la loro importanza valorizzano il regalo. Sono due approcci diversi che analizzeremo.

Il biglietto di San Valentino: quali frasi d’amore scrivere

Il tempo corre e San Valentino possiamo dire che sia ormai alle porte, ci sono ancora molti giorni di tempo per preparare i regali, incartarli e personalizzarli con un messaggio d’amore: una frase, un aforisma o una lettera scritta di proprio pugno. Internet è ormai piena di siti che propone frasi, messaggi, poesie di autori famosi. Sapere di Virgilio-Parole e Aforismi raccoglie diverse citazioni e frasi ordinate secondo autore, genere letterario e tema. Aforismi Meglio è un network dedicato interamente ad aforismi e letteratura che spedisce ogni giorno una frase nella vostra posta elettronica con l’iscrizione e rappresenta un’ottima fonte dove trovare frasi d’amore o sulla vita da inviare o usare. Ma vediamo come affidarci a una semplice applicazione che scriverà le frasi d’amore per noi.

Frasi d’amore: aiutiamoci con la tecnologa

iTunes, Android e Microsoft hanno nei loro store digitali diverse applicazioni attinenti, in sostanza, scrivono frasi d’amore da applicare su immagini e gif animate da condividere su Messenger, WhatsApp, Snapchat, Viber e altre applicazioni di messaggistica istantanea. Ecco le migliori app per le frasi d’amore

Frasi d’Amore: Una delle applicazioni più cool per San Valentino

Frasi di amore. Frasi di amore per Facebook e Whatsapp. Centinaia di frasi d’amore e carte di amore. Ideale per San Valentino.

Abbiamo trovato altre interessanti applicazioni che inseriamo qui di seguito

Buon San Valentino Immagini: l’app che ti consente di scaricare bellissime foto d’amore

Invia bellissime immagini e frasi di San Valentino al tuo partner. Rendi felice il tuo fidanzato, fidanzata, marito o moglie con queste bellissime foto d’amore. Usali come foto di stato o inviali.

Biglietti San Valentino: Applicazione per ios, crea cartoline d’amore inviate direttamente via mail

Crea e invia per mail stupende cartoline personalizzate con il tuo testo e la tua foto, direttamente dal tuo iPhone o iPod touch. Puoi scegliere tra più di 20 incantevoli cartoline o personalizzarle con un proprio messaggio o una foto.

La cartolina può essere inviata anche in modo anonimo.

Frasi d’amore su Apple: frasi d’amore sempre aggiornate

La prima applicazione dedicata alle FRASI di San Valentino che si aggiorna ogni volta che la apri. Troverai sempre nuove FRASI tra le migliore selezionate

Frasi di San Valentino con cornici, su cuscini e peluche

Tutte queste creazioni letterarie è poi possibile inserirle dentro biglietti e creazioni artigianali create grazie ad importanti e-commerce di stampa come Cheerz, Your Surprise e Vistasprint. Permettono di creare e inviare foto regalo con cornici, biglietti di auguri, stampare su oggetti come cuscini e decorativi foto e immagini scelte con tanto di dedica personale e firma.

Frasi d’amore scritte di proprio pugno

Scrivere non è semplice per tutti, c’è chi ha un buon rapporto con la scrittura e chi no, come spiegato all’inizio si può rendere importante il biglietto di San Valentino anche una frase, un verso poetico, capitoli di romanzi e dialoghi di attori; la scelta può essere istintiva oppure mirata, magari si seguono i gusti del partner oppure si sceglie un film o una canzone importante nella storia della coppia.

Mancano però tanti giorni a San Valentino e potremmo sperimentare qualche tecnica di scrittura creativa per creare un messaggio o una lettera personale da dedicare al nostro amato o alla nostra amata. Come fare? Ecco qualche consiglio.

Prendi carta e penna!