I film e le serie tv da brividi per un Halloween da urlo

Prepararsi per la notte di Halloween non è un’impresa facile, tra zucche, scheletri di plastica e ‘dolcetto o scherzetto’. La playlist Netflix & Chills è qui proprio per aiutare a organizzare il party più tenebroso di sempre: entrate nello “spirito” giusto con i migliori film e serie tv horror disponibili su Netflix, dove troverete ispirazione per i vostri costumi, consigli su come sopravvivere ai mostri più spaventosi e, soprattutto, i brividi per trascorrere una serata emozionante, da soli o in compagnia.

I protagonisti di It’s What’s Inside

NOVITÀ DA BRIVIDO

Sono molti i nuovi thriller e horror in arrivo su Netflix in occasione della notte di Ognissanti: dall’inquietante esordio alla regia di Anna Kendrick con Woman of the Hour a It’s What’s Inside; dal disturbante Il Buco – Capitolo 2 allo slasher Time Cut.

HORROR CULT

Halloween su Netflix diventa l’occasione per rivisitare grandi successi della paura come Non aprite quella porta, Scream, Dracula di Bram Stoker, The Conjuring, The Nun, It, Saw – L’enigmista e Lo squalo.

MOSTRI E MISTERI REALI

Gli amanti del true crime non possono perdersi le storie di Dahmer e Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez; mentre altri misteri angoscianti li attendono nelle docuserie Unsolved Mysteries e Rapimento alieno a Manhattan.

HALLOWEEN IN COSTUME

Ci sono molti travestimenti adatti per la sera del 31 ottobre, e non devono per forza essere a tema horror. I personaggi dei seguenti titoli possono fornire idee per un Halloween tanto iconico quanto originale: dai coloratissimi pirati di One Piece alle tinte bianco e nero di Mercoledì; dai sontuosi e regali abiti di Bridgerton all’uniforme da karate di Cobra Kai.

HORROR IN FAMIGLIA

L’atmosfera di Halloween è bella anche in famiglia: Lupi Mannari è una commedia fantasy per tutti; mentre i più piccoli si divertiranno con le novità Sing: Thriller e Troppo cattivi – Un Halloween troppo cattivo.

LE SERIE PIÙ AMATE

Halloween è il momento perfetto per un rewatch delle serie da brivido più famose di Netflix: Stranger Things, in occasione dell’imminente “Stranger Things Day” (6 novembre, anniversario della scomparsa di Will Byers); e Squid Game, in attesa della seconda stagione che uscirà il 26 dicembre. Perché le emozioni su Netflix durano per tutto l’anno.