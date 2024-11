Il bonus verde è in scadenza: ecco come richiederlo

Per chi vuole approfittare del bonus verde il tempo sta per scadere. Infatti, entro fine anno si può effettuare la richiesta, dopodiché l’agevolazione non esisterà più, dato che non è prevista nessuna proroga.

La misura permette di recuperare il 36% delle spese sostenute per la riqualificazione di giardini, terrazzi e aree verdi private.

Cos’è il bonus verde

Il bonus verde è la soluzione ideale per dare nuova vita al proprio giardino. L’agevolazione permette di poter recuperare il 36% delle spese sostenute per il miglioramento delle aree verdi private della propria abitazione.

Una cosa molto importante da sottolineare è che il bonus non si limita agli interventi su abitazioni singole, ma se ne può usufruire anche per le aree verdi comuni dei condomini. Naturalmente l’agevolazione è riservata esclusivamente agli immobili residenziali.

Come detto, non resta più molto tempo: infatti il bonus si può richiedere entro e non oltre il 31 dicembre 2024 e non è prevista nessuna proroga per il 2025.

Come richiedere il bonus verde

L’agevolazione permette di recuperare il 36% delle spese sostenute, con un tetto massimo di 5.000 euro. In sostanza si potrà ottenere un massimo di 1.800 euro di detrazione per ciascun immobile.

Per poter richiedere il bonus verde bisogna seguire i seguenti passi:

Inserire la spesa nella dichiarazione dei redditi

La detrazione sarà poi suddivisa in 10 rate annuali di pari importo

Il rimborso inizia dall’anno in cui si è sostenuta la spesa

Il bonus verde non prevede né la cessione del credito né lo sconto in fattura. Dunque, se ne può usufruire solamente tramite detrazione.