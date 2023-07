Il potere del Palo Santo: il legno sacro dell’America latina

Conosci il Palo Santo? Non hai mai sentito questo nome prima di oggi? Allora devi leggere il nostro articolo su questa pianta meravigliosa, e scoprirai come utilizzarlo per eliminare anche le negatività in casa.

Partiamo dal dirvi che il Palo Santo è una pianta aromatica originaria dell’America del Sud, nota anche come “legno sacro“. Il suo nome scientifico è Bursera graveolens, ed è originaria dell’America del Sud, in particolare delle regioni di Perù, Ecuador e Bolivia. Questa pianta è imparentata con altre piante utilizzate per la produzione di incenso e profumi come la mirra. È noto per la sua resina aromatica, che contiene oli essenziali e terpeni, che vengono liberati durante la combustione del legno.

- Advertisement -

Palo Santo (Bursera graveolens) trees.

Per produrre il palo santo non si usano piante in vita, viene difatti raccolto a mano da alberi caduti o da rami morti dalla pianta. La raccolta viene effettuata in modo selettivo, senza danneggiare gli alberi ancora in vita, poiché la raccolta indiscriminata potrebbe mettere a rischio la sopravvivenza della specie e l’equilibrio degli habitat naturali in cui vive.

Una volta raccolto, il legno viene lasciato a essiccare per alcuni anni, questo garantirà una combustione ottimale e la massima diffusione dell’aroma durante l’uso.

- Advertisement -

A cosa serve bruciare il Palo Santo?

Bruciare il Palo Santo è un’antica pratica spirituale che ha radici nella tradizione delle popolazioni indigene dell’America del Sud. Viene utilizzato per la pulizia energetica, la meditazione, la preghiera e la creazione di un’atmosfera rilassante e armoniosa in casa.

Come si usa e brucia il Palo Santo: la tecnica perfetta per una profumazione intensa

Per purificare la casa con il Palo Santo, è possibile seguire questi semplici passi:

Accendi un’estremità del legno di Palo Santo utilizzando un fiammifero o un accendino, e soffia delicatamente sulla fiamma per spegnerla dopo alcuni secondi. Lascia che il fumo aromatico si diffonda nell’ambiente circostante e inizia la pulizia della tua casa. Inizia a camminare lentamente intorno alla casa, portando con te il ramo acceso e facendo in modo che il fumo arrivi in ogni angolo della casa, soprattutto nei punti in cui ci sono state tensioni, discussioni o problemi. Puoi anche recitare una preghiera, un mantra o un’intenzione positiva durante la pulizia, per concentrare la tua energia e la tua mente sui tuoi obiettivi di pulizia e purificazione. Dopo aver pulito la casa, spegnilo immergendolo in un bicchiere d’acqua o strofinandolo su una superficie non infiammabile fino a quando non smette di emettere fumo.

È importante ricordare che il Palo Santo non sostituisce l’igiene della casa, ma può essere utilizzato come un’aggiunta spirituale. Inoltre, assicurati di utilizzarlo in modo sicuro, evitando di lasciarlo acceso e ricordati di tenere il legno lontano da oggetti infiammabili o correnti d’aria.

Si consiglia di utilizzare un piattino o un supporto resistente al calore per riporre il Palo Santo quando non viene utilizzato.

Come capire se il Palo Santo è buono?

Per capire se il Palo Santo è di buona qualità, è importante acquistare il legno da fornitori affidabili. Per capire la qualità basta che emani un aroma piacevole, sia di un colore giallo scuro con una texture densa.

5 fattori da tenere in considerazione:

Tonalità del colore: il Palo Santo proveniente dall’Ecuador dovrebbe avere una tonalità paglierina, mentre quello proveniente dal Perù dovrebbe essere leggermente più dorato. Non dovrebbe essere troppo scuro o troppo chiaro. Un colore troppo scuro potrebbe suggerire che il legno provenga da parti meno pregiate, mentre il Palo Santo bianco è meno profumato ed è utilizzato principalmente per gioielli e incisioni.

Maturazione: il Palo Santo deve rimanere a terra per almeno 4 anni. Quello proveniente da alberi vivi tagliati viene venduto a prezzi molto bassi e produce risultati poco soddisfacenti sia in termini di etica che di intensità del profumo.

Odore della resina: strofinando il Palo Santo tra le mani più volte, dovrebbe lasciare un delicato ma persistente odore di resina.

Fumo: il Palo Santo di alta qualità deve produrre un fumo bianco. Il fumo nero indica che il legno non è stato stagionato correttamente o addirittura non è stato stagionato affatto. In questo caso, è consigliabile farlo asciugare per un paio di giorni su un termosifone.

Certificazione dei fumi: al momento dell’acquisto, è sempre consigliabile richiedere la prova dei fumi eseguita in laboratori italiani. Le certificazioni serie e affidabili garantiscono che il prodotto non sia stato sottoposto a trattamenti chimici durante la crescita della pianta o durante le successive fasi di lavorazione.

Dove acquistarlo

Può essere acquistato in molti negozi di prodotti naturali, erboristerie e anche online su diversi siti specializzati in prodotti naturali. È importante verificare la qualità del prodotto e scegliere un rivenditore affidabile che garantisca la provenienza e la sostenibilità del legno utilizzato. Altro consiglio è quello di leggere le recensioni degli acquirenti precedenti e confrontare i prezzi prima di effettuare un acquisto.

Come tenere acceso il Palo Santo?

Palo Santo

Per mantenere acceso il Palo Santo, è necessario soffiare delicatamente sulla brace per rinfocolarla quando necessario. Si consiglia di utilizzare un supporto resistente al calore per evitare che il legno si rompa o si spezzi durante l’utilizzo.

Perchè a volte si spegne subito?

Il Palo Santo è un legno resinato e la fiamma dovrebbe spegnersi da sola dopo pochi secondi. Ciò è dovuto alla presenza di oli essenziali e resine che bruciano lentamente e producono il caratteristico fumo aromatico. Pertanto, se la fiamma del Palo Santo si spegne da sola dopo pochi secondi, non è un segno di cattiva qualità, ma è il modo in cui dovrebbe funzionare. Se il legno non brucia affatto o si spegne troppo rapidamente, potrebbe essere necessario controllare la qualità o riprovare con una nuova brace.

Palo Santo ecuadoriano vs peruviano: differenze e similitudini

Il Palo Santo è un legno aromatico prezioso e diffuso come detto in precedenza in America Latina, con varietà provenienti principalmente dall’Ecuador e dal Perù. Ecco alcune delle differenze e similitudini tra le due varietà:

Origine geografica: come suggerisce il nome, il Palo Santo ecuadoriano proviene principalmente dall’Ecuador, mentre quello peruviano è originario del Perù. Entrambi i paesi hanno una lunga tradizione nell’uso di questo legno sacro. Aspetto e colore: il Palo Santo ecuadoriano ha generalmente una tonalità paglierina, mentre quello peruviano ha una colorazione più dorata. Ricordiamo che il colore può variare anche all’interno della stessa regione. Composizione chimica: entrambe le varietà contengono un alto contenuto di limonene, il composto chimico responsabile del caratteristico aroma agrumato. Anche se la composizione chimica può variare in base alla regione di origine. Proprietà curative: sia il Palo Santo ecuadoriano che quello peruviano sono noti per le loro proprietà curative e terapeutiche, inclusi effetti antinfiammatori e analgesici. Uso spirituale: in entrambi i paesi è utilizzato in cerimonie spirituali e rituali per purificare l’aria e creare un’atmosfera di pace e serenità.

Il Palo Santo è cancerogeno

Non ci sono prove che dimostrino che sia cancerogeno. È stato utilizzato per scopi terapeutici e spirituali per secoli in America Latina senza effetti collaterali gravi. Come per qualsiasi altra sostanza, è importante utilizzarlo in modo responsabile e moderato, ed essere sicuri che non sia stato trattato con sostanze chimiche nocive.

Palo santo e riti magici

Il palo santo è un legno sacro che viene spesso utilizzato in riti magici e spirituali. È considerato un potente strumento per purificare l’energia di una persona o di un ambiente, allontanare le energie negative e attirare le energie positive.

In molte tradizioni spirituali sudamericane viene bruciato come parte di rituali di guarigione. Il fumo viene usato per purificare l’aura e rimuovere le energie negative che possono essere accumulatesi nell’ambiente. Viene anche utilizzato per attirare l’energia positiva, aumentare la consapevolezza spirituale e migliorare la meditazione.

Spesso si utilizza in combinazione con altre piante e strumenti spirituali come l’incenso, le pietre, le candele e le erbe. Viene anche usato in combinazione con pratiche come la preghiera, la meditazione e la visualizzazione.

È importante notare che il palo santo non è una bacchetta magica o una soluzione miracolosa per risolvere tutti i problemi. Può essere un utile strumento spirituale per aiutare a creare un ambiente di pace e armonia, e per aiutare a rimuovere le energie negative e attrarre l’energia positiva nella vita quotidiana.

Due riti magici con il palo santo

Ecco due possibili riti magici che si possono eseguire utilizzando il palo santo:

Rito di purificazione e protezione

Accendete il palo santo e lasciatelo bruciare per qualche secondo. Poi soffiate la fiamma finché il ramo continua a bruciare e fumare.

Passate il palo santo fumante in giro per il vostro corpo, partendo dalla testa e scendendo lentamente verso i piedi. Concentratevi sull’idea di eliminare tutte le energie negative e le impurità dal vostro campo energetico.

Quindi, passeggiatelo intorno alla vostra casa, concentrandovi sull’idea di purificare e proteggere lo spazio in cui vivete. Potete anche recitare una preghiera o una benedizione mentre effettuate il rituale.

Quando avete finito, spegnetelo contro un piattino di ceramica o una ciotola di metallo e riponetelo in un luogo sicuro.

Rito per attirare la fortuna

Accendete il palo santo e lasciatelo bruciare per qualche secondo. Poi soffiate la fiamma finché continua a bruciare e fumare.

Concentratevi sull’idea di attirare la fortuna nella vostra vita.

Passeggiate intorno alla vostra casa o alla vostra stanza, portando con voi il palo santo fumante, e concentrandovi sull’idea di diffondere la fortuna e le buone vibrazioni nell’ambiente.

Potete anche visualizzare la vostra vita piena di prosperità, abbondanza e felicità.

Quando avete finito, spegnete il palo santo contro un piattino di ceramica o una ciotola di metallo e riponetelo in un luogo sicuro

Benefici

Riduzione dello stress e dell’ansia: l’aroma rilassante del Palo Santo può aiutare a ridurre lo stress e l’ansia e migliorare l’umore. Miglioramento del sonno: l’odore può avere un effetto calmante che aiuta a conciliare il sonno. Supporto al sistema immunitario: alcune ricerche suggeriscono che il Palo Santo potrebbe avere proprietà antimicrobiche e antinfiammatorie che possono supportare il sistema immunitario. Aromaterapia: l’aroma può essere utilizzato in aromaterapia per aiutare a ridurre lo stress e promuovere il benessere emotivo.

Ad oggi, è importante notare che i benefici del Palo Santo non sono stati ancora scientificamente provati e che non dovrebbe essere utilizzato come sostituto dei trattamenti medici prescritti da un medico.