Il segretario USA Blinken incontra il ministro degli esteri turco

Il segretario di Stato americano Antony Blinken è ad Ankara, in Turchia, nell’ambito della sua lunga visita in Medio Oriente e ha incontrato il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan per colloqui a porte chiuse.

La sua visita in Turchia arriva in mezzo a un crescente sentimento anti-americano nel paese, basti pensare che domenica la polizia ha dovuto fermare un gruppo di manifestanti pro-palestinesi che cercavano di entrare in una base aerea dove sono di stanza le forze statunitensi.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ieri ha definito un “dovere” del suo paese fermare lo spargimento di sangue a Gaza e salvare i palestinesi dall'”oppressione” di Israele.

Le relazioni tra Israele e Turchia sono peggiorate dall’inizio della guerra, visto che entrambi i paesi hanno ordinato ai propri diplomatici di rientrare. Erdogan ha detto di aver “rimosso” il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu come controparte, ma ha aggiunto che la Turchia non vuole tagliare i legami con Israele.

Il capo della diplomazia statunitense ha già visitato Israele, il suo primo incontro nella regione mediorientale, chiedendo una pausa nei combattimenti nella Striscia di Gaza per facilitare gli aiuti umanitari. Blinken ha anche tenuto incontri con leader e ministri della Cisgiordania occupata, della Giordania e dell’Iraq.