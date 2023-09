La “Italian passeggiata” che sta spopolando sui social

Le nostre fettuccine Alfredo sono ormai, da più di mezzo secolo, conosciute ed imitate in tutto il mondo; stesso discorso vale per il parmigiano, che in tanti paesi cercano di riprodurre con scarsi risultati; per la nostra moda, con gli illustri stilisti italiani che vestono star internazionali…ma che potesse diventare popolare anche la nostra “passeggiata”, questo non ce lo saremmo davvero mai aspettati.

Tra i tanti turisti stranieri attratti dalle bellezze dell’Italia, molti sono anche i così detti “influencers” che, armati di telefonini e videocamere, hanno immortalato non solo monumenti e scorci paesaggistici ma anche una peculiarità, a quanto pare, tutta nostra: l’abitudine alla passeggiatina pomeridiana o serale.

E così nei tanti video postati su vari social che hanno fatto il giro del mondo viene enfatizzato come gli italiani siano soliti camminare, non solo per spostarsi da un punto all’altro o per mantenersi in forma, ma come invece dedichino il loro tempo a passeggiare soprattutto per socializzare e godersi dei momenti all’aria aperta.

Un simbolo della nostra cultura che stanno cercando di esportare

Viene sottolineato come la “Italian stroll” (passeggiata all’italiana) sia un vero e proprio simbolo della nostra cultura; di come la gente sia solita uscire in particolar modo nel tardo pomeriggio o dopo cena girovagando, in compagnia di amici e magari con cono gelato in mano, sui corsi delle città o sui lungomare della nostra penisola; di come l’italiano sia attento all’abito da indossare per fare la sua passeggiata, anche un po’ con l’intenzione di attirare sguardi e fare nuove conoscenze.

Ed allora ecco che gli abitanti d’oltreoceano, specialmente gli americani infatti, attratti da questa “bizzarra nostra usanza” stiano cercando di esportarla e di integrarla anche nel loro stile di vita. Vedremo si riusciranno a reggere il passo.