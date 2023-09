Lava i vetri in modo automatico e senza fatica, usa il Conga WinDroid 870 Connected

La consuetudine delle operazioni di pulizia in ambito domestico può essere agevolata grazie a diversi collaboratori tecnologici costantemente disponibili. Ci riferiamo ai dispositivi automatici addetti all’igienizzazione e all’eliminazione della polvere su vaste aree, persino su superfici delicate. Tra questi emerge il dispositivo automatico volto a pulire i vetri delle finestre, parliamo del Conga WinDroid 870 Connected.

Il dispositivo automatizzato per il lavaggio delle superfici vetrate è stato ideato per agevolare la prassi quotidiana delle operazioni di pulizia relative alle superfici vetrate, dei piani estremamente lisci, brillanti e delicati, dove persino la minima traccia di depositi di sporco può essere individuata. Il dispositivo per la pulizia delle superfici vetrate esegue questa operazione con estrema precisione grazie a spazzole rivestite in microfibra, che attraggono lo sporco. Ma ora vediamo nei particolari come funziona.

Caratteristiche e funzioni del Conga WinDroid 870 Connected

Il dispositivo robotico lavavetri Conga WinDroid 870 Connected T di Cecotec sfrutta un sistema di navigazione avanzato per individuare i confini delle finestre. Gestibile tramite APP con un triplo sistema di sicurezza e 4 modalità di pulizia.

Il robot lavavetri è dotato di intelligenza artificiale tramite APP: effettua l’operazione di pulizia e nello stesso momento di asciugatura. Il controllo totale delle operazioni di pulizia si puo ottenere sia attraverso l’applicazione che con il telecomando incluso nella confezione. Effettua la pulizia su svariati tipi di superfici quali vetri, piastrelle e superfici lisce, sia interne che esterne.

Funzioni principali del lavavetri

iTech Win 4.0: adotta una navigazione intelligente, calcola un percorso ottimale, identifica i limiti delle finestre e garantisce una pulizia completa delle superfici.

ExtraPower Suction: impiega una potente pompa aspirante per mantenere il robot aderente al vetro in totale sicurezza, questo eviterà le cadute.

4 modalità automatiche di pulizia per igienizzare la finestra da qualsiasi angolazione.

Security System: prevenzione delle cadute tramite un triplo sistema di sicurezza, includendo il sistema di interruzione dell’alimentazione, l’algoritmo di controllo anti-caduta e l’uso di una corda di sicurezza ad alta resistenza.

Sistema di Alimentazione Continuo: impedisce che il robot cada a terra in caso di interruzione di corrente, inoltre possiede un algoritmo di Controllo Anti-caduta: individua ostacoli e limitazioni durante il percorso.

Corda di Sicurezza Resistente: garanzia di sicurezza con l’utilizzo di una corda estremamente forte.

AutoStop System: si ferma autonomamente al termine del processo di pulizia.

Eco-friendly per la eco-sostenibilità: utilizza panni riutilizzabili in microfibra di alta qualità, riducendo gli sprechi.

Come evidenziato in prevecenza il telecomando permette il controllo manuale del robot, inoltre la pulizia non solo è veloce ma estremamente accurata grazie all’alta potenza di aspirazione.

Cosa ne pensiamo?

Il Cecotec Conga WinDroid 870 Connected T ha reso la nostra esperienza di pulizia delle finestre notevolmente agevole. Ci ha sorpreso positivamente la semplicità con cui è possibile controllare il robot attraverso l’app dedicata.

L’avvio del dispositivo e l’osservazione della sua impeccabile pulizia sono stati davvero appaganti. Non possiamo non menzionare l’impressionante potenza della funzione ExtraPower Suction, che mantiene il robot in modo sicuro e saldo sul vetro durante tutto il processo di pulizia, eliminando ogni preoccupazione di caduta. Apprezziamo anche la versatilità delle varie modalità di pulizia che ci consentono di adattare l’approccio in base alle esigenze specifiche. Sebbene abbiamo incontrato alcune lievi difficoltà di navigazione su superfici particolarmente sporche, il Conga WinDroid 870 ha superato decisamente le nostre aspettative. Senza dubbio, rappresenta un prezioso alleato per mantenere le finestre perfettamente pulite con un investimento minimo di sforzo da parte nostra, ad un piccolo prezzo. Il lavavetri Cecotec lo trovate in vendita sullo store a soli 129,00 euro.