Gelatiera Gelacy 1500 Touch di Cecotec, il gelato a casa tua

La Gelacy 1500 Touch di Cecotec è una gelatiera professionale. Un mix perfetto grazie al suo stile elegante e alle funzioni avanzate, che la rendono facile da utilizzare. Ora, vogliamo raccontarvi nel dettaglio cosa la rende così speciale.

Questa gelatiera ha una capacità di 1,5 litri, quindi immaginate quanto gelato possiamo preparare per la famiglia! E il bello è che non dobbiamo precongelare niente grazie al suo sistema di compressione. Si avete capito bene non dovete mettere in cestello in freezer.

E ora, la parte divertente: il controllo avviene con uno schermo touch e LED! È come toccare il futuro, e vi diciamo, che questo rende tutto più facile e cool.

Il segreto del gelato perfetto?

La pala in resina acetalica. Vi assicura una consistenza cremosa da leccarsi i baffi, e c’è pure una finestra per spiare il processo senza aprire tutto, più facile di così!

Ma non realizza solo gelati, perchè con questo elettrodomestico potrete ottenere sorbetti e granite fatti in casa utilizzando ingredienti sani e privi di conservanti.

Velocità, efficienza e potenza

Con un motore da 150 W, questa macchina è una turbo per il gelato. Dopo appena 30 minuti, potrete gustare la vostra creazione. Non vedi l’ora di farlo vero?

La nostra opinione

È davvero la nostra nuova alleata in cucina. Il design è fantastico, l’uso è un gioco da ragazzi, e il gelato? Un’autentica delizia, cremoso e consistente.

Punti di forza:

Capacità perfetta per accontentare tutta la famiglia.

Niente precongelamento del secchiello grazie al sistema di compressore.

Il controllo touch e LED intuitivo

La pala in resina acetalica che fa miracoli nella miscelazione.

In soli 30 minuti gusteremo il gelato grazie al potente motore.

Punti di deboli:

Solo una piccola cosa: se la tua cucina è piccola, potrebbe essere un po’ ingombrante.

Il motore può fare un po’ di rumore.

In poche parole, la Gelacy 1500 Touch è diventata la nostra gelatiera del cuore. Anche se occupa un po’ di spazio, la bontà dei gelati che prepara li fa sembrare piccoli dettagli. Vi consigliamo di darle un’occhiata se siete in cerca di una gelatiera veloce.