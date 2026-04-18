Il ritorno di Creepshow

Dopo il successo del primo volume, l’universo di Creepshow si espande con una nuova, inquietante raccolta di racconti horror. Il secondo volume dell’antologia riporta in scena l’enigmatica figura dello Zio Creepy, anfitrione macabro e irresistibile, pronto a guidare i lettori attraverso dieci storie sorprendenti e inquietanti allo stesso tempo.

Questa nuova uscita alza ulteriormente l’asticella dell’orrore e propone una selezione di racconti che esplorano paure profonde e radicate nella quotidianità. Le situazioni più comuni si trasformano in incubi a occhi aperti: una gravidanza si tramuta in un’esperienza inquietante, un funerale ha conseguenze imprevedibili, mentre oggetti quotidiani apparentemente innocui, come un televisore o un carrello della spesa, diventano veicoli di forze oscure e incontrollabili.

Ogni racconto dell’antologia ha la capacità di sovvertire il modo orrorifico le aspettative, in insinua nelle pieghe delle certezze della daily routine e ne rivela i lati più nascosti e angoscianti. Tono, stile e ritmo differiscono in ogni storia, grazie al contributo che ogni autore e autrice fornisce a ogni capitolo, formando un caleidoscopio di storie che accompagna chi legge in un’agghiacciante discesa nell’inferno.

Il volume si inserisce nel solco tracciato dal celebre Creepshow,

opera cult che negli anni ’80 ha ridefinito l’immaginario horror grazie alla collaborazione tra George Romero e Stephen King. A firmare le storie sono alcune delle voci più rilevanti della scena fumettistica internazionale, tra cui Garth Ennis, Becky Cloonan, Michael Walsh, Nick Dragotta e Zoe Thorogood. Autori e autrici con stili molto diversi tra loro, accomunati dalla capacità di raccontare l’orrore in modo originale e spesso spiazzante.

Creepshow Vol. 2 è un’opera corale che sa rileggere le nuove sensibilità dell’horror, una lettura per coloro che non hanno paura di essere turbati da situazioni al limite della sopportazione.

Grazie a questa uscita, saldaPress pubblica una nuova edizione anche di Creepshow Vol. 1, per tutte le persone che vogliono un’esperienza horror completamente disturbante, con la lugubre compagnia di zio Creepy.

Entrambi i volumi sono disponibili su tutti i canali di vendita a partire dal 17 aprile 2026.

Creepshow Vol. 2

Storia: AA.VV.

Disegni: AA.VV.

Colori: AA.VV.

Formato: 168 x 256 mm, C., 128 pp., col.

Data di uscita: 17/04/2026

ISBN: 9791254617465