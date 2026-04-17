“Festa in Famiglia” il corto di Nadir Taji candidato ai David in esclusiva su RaiPlay e Rai Cinema Channel

Il cortometraggio “Festa in Famiglia”, diretto da Nadir Taji e prodotto dal Centro Sperimentale di Cinematografia – Scuola Nazionale di Cinema in collaborazione con Rai Cinema e distribuito da Premiere Film, arriva in esclusiva su RaiPlay e Rai Cinema Channel.

Dopo il successo all’82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dove ha vinto il Premio per la Miglior Regia nella Settimana Internazionale della Critica, il corto, realizzato al secondo anno di diploma del corso di regia del CSC, è entrato anche nella cinquina finalista ai Premi David di Donatello.

“Il desiderio di raccontare questa storia – racconta il regista – nasce da un pensiero che mi ha accompagnato per tutta la vita: chi, veramente, è colpevole nel momento della tragedia? Fin dal mio primo momento di vita, ho avuto la possibilità di vivere due mondi e di poterne cogliere e osservare le contraddizioni.

Quello arabo e quello occidentale e, per quanto apparentemente distanti, entrambi nelle quattro mura di casa mia. Ho vissuto la severità del padre e l’indulgenza della madre, nonché quel pensiero costante di mantenere la famiglia unita, costi quel che costi. Così è nata l’idea di raccontare Hassan e la violenza che lo circonda”.

SINOSSI

In un giorno di festa, l’atmosfera serena di una famiglia marocchina viene improvvisamente spezzata da un evento scioccante: Hassan molesta, di nascosto, la cugina di soli dodici anni. Questo episodio, una volta venuto a galla, mette gli adulti di fronte un compito difficile: preservare la famiglia o affrontare la scomoda situazione. Uscirne senza conseguenze non sembra essere una cosa possibile.

Festa in Famiglia del regista Nadir Taji con Aiman Machhour, Jamila Mzali, Karim Karmouche, Jawad Mouraqib, Naima Bouslim, Najat Ezzahafi, Abdelmajid Bouslim.