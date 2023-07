Messi: all’Inter-Miami guadagnerà 60 milioni l’anno

Il proprietario dell’Inter-Miami ha svelato le cifre dell’affare Messi e i guadagni annuali del calciatore.

Messi: quanto guadagnerà?

L’approdo di Lionel Messi all’Inter Miami è la notizia di questa prima fase del calciomercato che ha lasciato sgomenti gli aficionados del pallone.

L’argentino ha scelto di spostarsi in MLS e salutare l’Europa. Voci di corridoio parlavano di un suo probabile ritorno in Spagna, al Barcellona che l’ha lanciato nell’olimpo dei grandi. Sembrava cosa fatta, con i compagni di squadra e Xavi che rilasciavano dichiarazioni molto eloquenti in merito, quasi che la Pulce fosse già sul primo volo per Barcellona. Invece il campione del mondo ha deciso di terminare la carriera in un ambiente diverso e più sereno, quello della MLS. L’approdo di Lionel Messi all’Inter Miami è stata la notizia bomba di questa prima fase del calciomercato.

Jorge Mas, proprietario del club statunitense, ha svelato a El Pais tutti i dettagli dell’operazione.

50-60 milioni l’anno

Jorge Mas ha svelato le cifre che la Pulce andrà a guadagnare: “Annualmente circa 50-60 milioni“. E con Messi potrebbero esserci altri giocatori di alto livello. “Ci saranno altri 2-3 acquisti. Lionel può trasformare la MLS in uno dei due o tre campionati più importanti nel mondo. Penso che voglia lasciare il segno, e potrà farlo al di là del calcio. Quando si ritirerà, avrà una partecipazione nel club“.