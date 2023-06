Messi dice addio al PSG: ecco dove andrà

È ufficiale: Leo Messi lascia il Paris Saint Germain dopo due stagioni.

Messi: il comunicato ufficiale del PSG

Il 29 agosto 2021 Leo Messi esordiva nel campionato francese con la maglia del Paris Saint Germain. La squadra di Parigi accoglieva l’asso argentino come il salvatore della patria. Sono 74 le presenze dell’argentino campione del mondo con la maglia del PSG. La Pulce ha realizzato 32 reti e 35 assist. Numeri che hanno garantito la corona di asso del campionato francese al primo anno.

Sempre nel 2021 Leo ha anche sollevato il settimo pallone d’oro. Con la vittoria dell’Argentina in Qatar pare che per la Pulce si sia chiuso un ciclo. La società lo saluta con un comunicato che si conclude così: “Il Paris Saint-Germain è orgoglioso di aver avuto tra le sue fila il più grande calciatore di tutti i tempi e, con una certa emozione, augura a Leo molti altri successi per il resto della sua carriera”.

Il futuro della Pulce

La domanda che tutto il mondo si pone in questo momento è: dove andrà Leo Messi? I quotidiani spagnoli sono certi che la Pulce raggiungerà il suo eterno rivale Cristiano Ronaldo. Il quotidiano Sport cita fonti interne al Barcellona e dà per certo che il 6 giugno ci sarà l’annuncio ufficiale: l’Al-Hilal, squadra araba, informerà il mondo intero dell’acquisto.

Il tecnico Xani dei blaugrana, dopo l’addio di Lionel Messi al PSG, spera come tutti che la Pulce possa tornare al Barcellona e lo fa da ex compagno di squadra e ora allenatore, ma anche come tifoso.