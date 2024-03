Milano: allerta meteo per le intense piogge, rimane alto il rischio idrogeologico

Questa domenica 10 Marzo per Milano e hinterland sarà caratterizzata dal maltempo.

Forti piogge che domineranno praticamente durante l’intera giornata. Le previsioni meteo indicano rovesci abbondanti a Milano, ma in generale in tutta la Lombardia, soprattutto nelle ore del mattino. Potrebbe esserci una piccola ‘tregua’ questo pomeriggio ma si stima che la pioggia tornerà ad essere protagonista entro la serata.

Il Centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha attivato l’allerta meteo gialla, perché Milano e provincia sono territori fortemente interessati dal rischio idrogeologico. In particolare, gli occhi della Protezione Civile sono puntati su Seveso e Lambro.

Ricordiamo, infatti, che in diverse occasioni il fiume Seveso esondando dal suo letto, ha letteralmente allagato alcune zone del Nord di Milano, principalmente il quartiere Niguarda.

L’attuale allerta gialla rimarrà vigente per le prossime 24 ore. Per quanto riguarda la neve, le previsioni meteo stimano che la quota per il verificarsi del fenomeno si aggira intorno ai 1000 – 1200 metri. Tuttavia, sono possibili locali abbassamenti di tale soglia con accumuli di neve dai 5 ai 15 centimetri sui settori Alpino e Prealpino.