Milano: incidente in tangenziale provoca oltre 8 km di coda

Milano. Sulla tangenziale ovest si verifica stamattina attorno alle 8 un tamponamento a catena che coinvolge diversi automezzi.

L’ente gestore, la Milano Serravalle, ha dichiarato che le code di auto formatesi subito poco dopo l’incidente sono arrivate a superare gli 8 chilometri in direzione sud.

- Advertisement -

Il maxi tamponamento ha interessato il tratto compreso tra l’uscita 4 della Tangenziale Ovest, Cusago Bisceglie, e l’uscita 5 Vigevano Lorenteggio.

L’agenzia regionale di emergenza (Areu) ha inviato sul posto cinque unità: tre ambulanze e due automediche. Fortunatamente, in base alle notizie raccolte finora, gli operatori sanitari di soccorso non avrebbero rilevato feriti gravi, solo tanto spavento e lievi contusioni.

- Advertisement -

In loco sono sopraggiunte rapidamente anche le volanti della Polizia stradale di Assago che si stanno occupando di effettuare i rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente, la causa e le responsabilità.

La presenza delle forze dell’ordine è indispensabile anche per la gestione del traffico, sempre molto sostenute sulle tangenziali milanesi e in particolare in questa fascia oraria della giornata. Per i veicoli che viaggiano sull’A50 in carreggiata sud in direzione dell’A1 per Bologna si è provveduto a diffondere l’avviso che invita i conducenti ad occupare le corsie di sorpasso e sorpasso veloce a causa dell’alta congestione del traffico.