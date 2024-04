Milano: traffico in tilt sulla A1 a causa di un’auto rovesciata

Sono passate da poco le 16:00 di questo pomeriggio quando un’automobile si ribalta. Nel giro di pochi istanti, è caos, traffico in tilt.

A quell’ora il traffico è sostenuto sulla A1 in direzione Milano. L’incidente avviene nel tratto compreso tra la Barriera di Milano Sud e l’uscita per Melegnano.

Il punto in cui l’automobile si è ribaltata è poco distante dal casello, pertanto, sono stati chiamati i soccorsi e sono sopraggiunti rapidamente gli operatori dell’agenzia regionale di emergenza e urgenza (Areu).

Sono arrivati sul luogo dell’accaduto anche ambulanze, automediche, i vigili del fuoco del Comando provinciale di Milano e la polizia stradale. Quest’ultima ora sta effettuando i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dei fatti, in particolare come abbia potuto ribaltarsi il veicolo, nonché cause e responsabilità.

La polizia stradale unitamente al personale di Autostrade per l’Italia sta proseguendo nella gestione del traffico essendo questo un tratto molto caldo in termini di percorrenza, in particolare in questa fascia oraria decisamente di punta per il rientro in città dei milanesi.

I feriti sono i due occupanti del veicolo, un uomo e una donna di 53 e 56 anni, ma non versano in gravi condizioni. Infatti, sono stati trasportati al vicino ospedale Humanitas in codice verde. Fortunatamente non sono stati coinvolti altri veicoli.