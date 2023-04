Domenica, Salernitana e Lazio permettendo, il Napoli potrebbe festeggiare il suo 3° scudetto e in città è tutto pronto per la festa.

Napoli: come sarà la festa scudetto?

La festa scudetto è a un passo. La Lega di Serie A ha spostato la partita con la Salernitana a domenica per motivi di ordine pubblico. Attese centinaia di migliaia di tifosi. Centinaia di migliaia di persone invaderanno il centro storico. Secondo il Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis starebbe lavorando ad una sorpresa da regalare ai tifosi. Non si conoscono i dettagli, ma conoscendo il presidente partenopeo si tratterà di qualcosa ad effetto. Una cosa che i quotidiani danno per certo è che il giro in città dei calciatori, a bordo del pullman scoperto, non ci sarà.

I calciatori non si uniranno alla festa

I calciatori azzurri non si uniranno ai festeggiamenti a bordo del pullman scoperto. A spiegarlo è l’edizione odierna de La Repubblica. Il motivo sarebbe di ordine pubblico. Già la festa improvvisata a Capodichino di domenica notte, al rientro dalla partita contro la Juventus, ha mostrato la folla oceanica che si verrebbe a creare attorno al pullman. Ci sono possibilità che la cosa accada però il 4 giugno.