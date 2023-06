Napoli: Garcia vuole un numero 10

Il Napoli avrebbe adocchiato Rodri del Betis, ora all’Europeo U21.

Napoli: sarà Rodri il primo colpo di mercato?

Rodri, mezzala del Betis, sarebbe uno degli obiettivi di mercato del nuovo Napoli di Rudi Garcia. Il numero 10 che ora sta disputando l’europeo Under 21 ha un profilo perfetto per il modulo di gioco che intende adottare Garcia. Inoltre a piedi buoni, il che non guasta mai, soprattutto in una squadra con ambizioni europee.

Gli azzurri si muovono sul mercato per tenere alto il livello e mirare agli obiettivi che il presidente De Laurentiis ha fissato. La Champions e, se Dio vuole, un altro scudetto.

Tra gli obiettivi di mercato degli azzurri c’è anche quello di sostituire Kim, che a giorni lascerà la città per volare in Germania, tra le fila del Bayern Monaco.

Il post Kim

Il Napoli circa difensori dall’alto profilo, in grado di sostituire Kim. È ormai data per certa la partenza del coreano, resta solo da capire dove approderà.

Il Bayer Monaco la squadra più accreditata al momento, una delle poche in grado di pagare la clausola da 50 milioni di euro. C’è però anche il Newcastle, che ha già prelevato tonali dal nostro campionato.

Al momento il Napoli ha puntato David Hancko, del Feyenoord, e Ko Itakura del Borussia Moenchenglabach.