Garcia-Day: il Napoli presenta il nuovo allenatore

Oggi è il Garcia-Day, giornata della prima conferenza stampa di Rudi Garcia che approda sulla panchina del Napoli.

Garcia-Day: dove vedere la conferenza stampa?

Rudi Garcia arriva a Napoli con il complicatissimo compito di sostituire Luciano Spalletti. Il tecnico francese è pronto a trascinare la squadra azzurra verso la nuova stagione calcistica. De Laurentiis ha ufficializzato il cambio di guardia negli scorsi giorni e oggi ci sarà la prima conferenza stampa. Alle 18.00 il nuovo mister del Napoli parlerà in diretta sul canale Youtube della squadra partenopea.

- Advertisement -

I giornalisti sono già pronti a metterlo sotto torchio, a cominciare probabilmente dal sistema di gioco che avrà intenzione di adottare, sino ad arrivare poi ad eventuali rinforzi per la nuova stagione.

Il nuovo Napoli

Il Napoli allenato da Rudi Garcia non dovrebbe essere troppo diverso da quello di Luciano Spalletti. Il patron degli azzurri ha scelto il nuovo allenatore per dare una continuità. Con un sistema di gioco così ben assimilato dai calciatori sarebbe stata una follia cambiare radicalmente la spina dorsale della squadra.

- Advertisement -

Gli obiettivi per la prossima stagione rimangono invariati e possibilmente si cercherà di migliorarli. Fare meglio di Spalletti sarà un’impresa titanica, ma visti i presupposti della scorsa stagione c’è la possibilità di far bene In Italia così come in Europa.