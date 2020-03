Netflix: istruzioni su come disdire l’abbonamento alla piattaforma

A volte succede, anche una piattaforma ricchissima di contenuti come Netflix "vanta" parecchi ex abbonati. Come disdire l'abbonamento al servizio?

Nonostante sia la piattaforma streaming più vista al mondo, non sono pochi gli utenti che decidono di disdire l’abbonamento a Netflix. Per procedere alla disdetta bisognerà osservare alcuni passaggi. Come riporta lo stesso sito ufficiale di Netflix nella sezione Help, per annullare il proprio abbonamento con la tv on-demand bisognerà andare necessariamente alla seguente opzione:

Piano di streaming: selezionate il pulsante Disdici abbonamento in Account

Piani DVD (solo per l’abbonamento USA): selezionate l’opzione per disdire il piano DVD da Account

Facciamo notare come questi siano gli unici metodi per la disattivazione dell’account e per disdire l’abbonamento. Limitarsi ad uscire dall’account o cancellare l’app Netflix non comporterà l’annullamento del vostro abbonamento.

Cosa fare se non si vede l’opzione per disdire l’abbonamento?

Se nella pagina Account non vi appare l’opzione per disdire l’abbonamento, a questo punto dovete contattare il partner che invia a voi le bollette. Nella pagina Account troverete un link alle istruzioni per disdire presso il partner di fatturazione o per contattarlo. Nel caso in cui Netflix venga disdetto prima della fine del periodo di fatturazione, potrete tranquillamente continuare ad usare il servizio fino alla fine del mese, quando l’account verrà automaticamente disattivato, anche se in prova gratuita. Non riceverete altri addebiti, a meno che non decidiate di riattivare l’abbonamento.

Cosa succede quando si riattiva l’account?

Se decidete di riattivare l’account Netflix, i dati relativi alle vostre attività di visione contenuti rimarranno nei sistemi della piattaforma per un periodo di tempo pari a 10 mesi, a partire dalla chiusura effettuata dell’account. Quindi, se decidete di usufruire di nuovo del servizio in questo arco di tempo, non avrete bisogno di riattivare le vostre preferenze. Vengono archiviati per 10 mesi anche i dati riguardanti i consigli, le valutazioni e l’account. Inoltre, se il vostro piano prevedeva anche il noleggio dei dvd, ciò rimarrà tracciato sempre per lo stesso periodo di 10 mesi.

La disdetta dell’abbonamento ha un prezzo?

Se deciderete di disdire il vostro abbonamento a Netflix, a voi non verranno più addebitate le quote di abbonamento, a meno che non tornerete sui vostri passi riattivando l’account. Se chiederete la disdetta, ma il periodo di fatturazione non è ancora giunto a termine, avrete diritto al servizio fino alla fine del periodo inizialmente previsto, quando l’account verrà disattivato automaticamente. Nel caso in cui vostro piano prevede anche il noleggio di dvd o blu-ray, ricordate di restituirli entro 7 giorni dalla chiusura dell’account, per evitare sanzioni penali. Ricordate che nel caso in cui abbiate l’account sospeso e in quel torno di tempo deciderete di disdire l’abbonamento, il vostro account sarà chiuso e non potrete più guardare Netflix. Non riceverete altri addebiti a meno che non riattiviate l’abbonamento.

Disdico l’abbonamento ma ho una carta regalo o un importo residuo, cosa succede?

Nel caso in cui decidiate di disdire l’abbonamento, ma siete in possesso di una carta regalo, oppure l’importo residuo di una promozione sul vostro account il vostro account sarà disattivato solo quando l’importo della categoria regalo Netflix o della promozione sarà esaurito. Dopo la disdetta, potrete continuare a beneficiare dell’offerta per il periodo previsto dalla carta regalo o dall’importo residuo della promozione. Una volta esaurito il saldo, ci sarà la disattivazione dell’account e non avrete più diritto al servizio Netflix. Ad ogni modo, sarà sempre possibile la riattivazione di un abbonamento alla piattaforma disdetto in un primo momento. La riattivazione dell’account sarà possibile sulla pagina Account.

Perché rimanere su Netflix?

Netflix rimane, al momento, il principale punto di riferimento per gli amanti di serie tv e anime. Sulla piattaforma pay potrete trovare serial quali La casa di carta, Stranger Things, Titans, ma anche serie giapponesi cult quali Evangelion, Pokémon e The Seven Deadly Sins. Se non vi bastasse, Netflix dispone di un invidiabile repertorio cinematografico, dai kolossal statunitensi ai lungometraggi made in Italy. Netflix ha dimostrato di essere vicino ad un pubblico giovanile, impegnandosi alla rivisitazione di grandi classici anni ’80/’90 (vedi il remake in cgi dell’anime di Saint Seiya) o la produzione di serie tv legate a celebri franchise videoludici come The Witcher.

L’avvento di Disney Plus

Con l’avvento di una piattaforma rivale quale Disney Plus, Netflix dovrà lavorare sodo se vorrà continuare ad essere il primo punto di riferimento per quanto riguarda l’entertainment televisivo. Dovrà continuare a produrre serie iconiche, che possano attirare un’ampia fetta di pubblico. Certo è, come ricorda Money.it, il marchio Netflix ha sicuramente cambiato le regole di gioco nel settore. Il poter vantare serie tv originali ed uniche nel loro genere (Orange is the new black, Suburra, Devilman Crybaby) mette comunque la grande N in una posizione superiore rispetto alla piattaforma di Topolino. Del resto, nonostante possa contare su due marchi amatissimi a livello internazionale (Disney, Marvel e Star Wars) Disney Plus non può contare, ad esempio, sugli innumerevoli titoli animati giapponesi, che fanno parte, invece, della grande N.

Netflix, amato da grandi e piccini

Netflix è un marchio che fa felice un po’ tutti, sia gli adulti che i ragazzini, detenendo un filtro apposito per proteggere i minori dai contenuti per adulti. Come si legge da Wikipedia, nel corso del tempo, con la graduale (e massiccia) espansione di Netflix al di fuori degli Stati Uniti (stato in cui la piattaforma ha visto le sue origini) Netflix ha iniziato a produrre anche serie tv al di fuori del continente americano, come Marseille, serie francese con Gerard Depardieu, e la precitata Suburra, prequel dell’omonimo lungometraggio italiano del 2015, che a livello di trama ricorda non poco il serial Gomorra (di produzione Sky).

I film in arrivo ad aprile 2020

Come riporta Cosmopolitan, questi sono i lungometraggi disponibili su Netflix ad aprile 2020:

Le serie tv in arrivo ad aprile 2020

