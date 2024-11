Squid Game – Stagione 2 

Netflix rivela il trailer dell’attesissima seconda stagione di SQUID GAME, dal quale emergono nuovi avvincenti dettagli sui giochi mortali e sui personaggi che dovranno affrontarli. Svelato anche un nuovo poster in cui i giocatori di Squid Game corrono verso una destinazione sconosciuta, mentre il protagonista Seong Gi-hun guida la carica, dando ufficialmente il via alla competizione.

Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) fa il suo ritorno, impegnato in un’intensa battaglia con il misterioso Front Man (Lee Byung-hun). Con lo svolgimento di nuovi giochi, la posta in palio diventa sempre più letale, e la missione di Gi-hun di porre fine ai giochi una volta per tutte diventa il centro del conflitto. Riuscirà nel suo intento, o il sistema reclamerà ancora più vittime?

Il conto alla rovescia è iniziato:

la seconda stagione di SQUID GAME sarà disponibile solo su Netflix dal 26 dicembre.

La storia di Squid Game

Squid Game ha sconvolto il mondo con la sua uscita nel 2021, diventando presto una delle serie più viste su Netflix a livello globale. Accumulando più di 1,65 miliardi di ore di visualizzazione da parte di più di 142 milioni di famiglie nei suoi primi 28 giorni, la serie ha raggiunto il posto #1 nella Top 10 di 94 Paesi.

Oltre al suo enorme successo di pubblico, la serie ha vinto premi prestigiosi ed è stata lodata per il suo fresco commento su una società moderna immersa in una spietata competitività, il tutto raccontato in contrasto con lo sfondo di nostalgici giochi da bambini, trasformando tutto ciò che è Squid Game – la sua arte, musica, estetica e i suoi giochi – in un fenomeno culturale globale.

Dettagli sulla serie