Oltre 1000 partecipanti in due giorni per Future4Cities

Chiude con oltre 1.000 partecipanti la prima edizione di FUTURE4CITIES. IL FESTIVAL DELLE CITTA’ CHE CAMBIANO, ideato e progettato da Will Media, FROM, BASE Milano e Rappresentanza in Italia della Commissione europea, che si è svolto gli scorsi mercoledì 25 e giovedì 26 ottobre.

Particolarmente apprezzati dal pubblico i workshop della sezione “Città da progettare”, i tour“Città da esplorare” dedicati all’esplorazione cittadina, come pure le sessioni pomeridiane intitolate “Città da immaginare” che hanno visto la partecipazione, tra gli altri, di Patricia Viel, Matteo Caccia, Silvia Boccardi, Francesco Oggiano, Giovanna Melandri, Lorenzo Pregliasco, Antonio Losito, Giorgio Gori.

La due giorni ha visto la partecipazione di una platea eclettica e variegata, pronta a confrontarsi sui temi legati alla città: non solo addetti ai lavori ma, in perfetto stile Will, un mix di studenti, giovani lavoratori, associazioni ed esperti dei vari settori. È in questo contesto che le conversazioni che la community di Will condivide quotidianamente online si sono trasformate in un appuntamento dal vivo, per conoscersi di persona e consolidare un rapporto composto di stimoli e fiducia reciproca, anche grazie ai relatori, scelti proprio sulla base dell’apporto concreto che avrebbero potuto offrire su ognuna delle tematiche affrontate.

Ha commentato

Riccardo Haupt, CEO di Will Media: “Future4Cities è un progetto entusiasmante, siamo felici e orgogliosi di aver condiviso con la nostra community un momento così denso di idee. Le città sono il luogo dove il cambiamento prende concretezza e la complessità impatta la vita quotidiana. Nei giorni del festival abbiamo visto quanto non esistano risposte semplici alle sfide dei centri urbani, ma anche quanto dal dialogo tra interlocutori e stakeholder – con posizioni di partenza anche distanti – possano nascere stimoli importanti per l’innovazione. Una scommessa vinta, che ci conferma il grande valore degli incontri in presenza su cui intendiamo puntare sempre di più nella nostra programmazione nei prossimi mesi“.

In occasione del Festival sono stati inoltre premiati i progetti vincitori che hanno presentato la propria candidatura ai PREMI FUTURE4CITIES. Tra gli oltre 370 progetti raccolti da tutta Italia si sono aggiudicati i premi e le menzioni speciali nelle seguenti categorie:

PREMIO AMBIENTE

Comune di Prato

Prato Urban Jungle e Prato Forest City

PREMIO MOBILITA’

Comune di Bologna e Fondazione per l’Innovazione Urbana

Bologna Città 30 – Più spazio alle persone

Bologna30

Bologna30: una città per tutt*

Città metropolitana di Bologna

Bicipolitana bolognese, ovvero la rete ciclabile della Città metropolitana di Bologna

PREMIO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE

Comune di Bari

Un Negozio non è solo un negozio

PREMIO INNOVAZIONE

Homes4All

Homes4All: a Torino il diritto all’abitazione di innova

PREMIO COMUNITA’

Comune di Brindisi

Case di Quartiere di Brindisi

PREMIO RIGENERAZIONE URBANA

Comune di Trento in collaborazione con il collettivo multidisciplinare Campomarzio

SUPERTRENTO – Scenari Urbani Partecipati per l’Ecologia e la Rigenerazione

MENZIONE SPECIALE CITTADINI DEL FUTURO

Farm Cultural Park

PLURALS – Broaden Horizons

MENZIONE SPECIALE BOTTOM UP

Cooperative ènostra

Da impianto eolico collettivo a comunità energetica rinnovabile? La cooperativa ènostra a Gubbio

MENZIONE SPECIALE GIOCO DI SQUADRA

Sai che puoi, Cinevan e Comune di Milano

PIDS – Piccole iniziative diffuse di intrattenimento socio culturale

MENZIONE SPECIALE: PICCOLO COMUNE

R2M solution Srl

La comunità energetica rinnovabile su un’isola italiana: il caso di Carloforte a San Pietro

PREMIO ENEL X SMART & SUSTAINABLE CITIES

Comune di Gemona del Friuli

Le candidature e le segnalazioni pervenute in questi mesi sono state valutate da una giuria diversificata di esperti e di partner del progetto, tra i più autorevoli professionisti nei settori dell’innovazione urbana:

Matteo Brambilla, co-founder FROM, Giulio Buciuni, direttore Master Entrepreneurship Trinity College Dublino, Claudia Colla, Capo della Rappresentanza a Milano della Commissione europea, Andrea Colombo, founder di Tulou e co-host del Podcast “Città” di Will Media, Edoardo Croci, direttore Sustainable Urban Regeneration Lab Università Bocconi, Costanza De Stefani, project manager Reinventing Cities C40, Linda Di Pietro, chief Cultural Officer BASE Milano, Annalisa Gramigna, referente di Progetto ANCI IFEL, Elena Granata, professore associato Politecnico Milano vicepresidente Scuola di Economia Civile, Valentina Lunardi, specialist strategy & research Maize – H Farm innovation, Flavio Proietti Pantosti, co-founder Officine Italia, Clara Pogliani, portavoce e co-fondatrice di “Ci sarà un bel clima”, Francesco Ripa, policy manager LSE Cities e Livia Shamir, senior architect e urban researcher Stefano Boeri Architetti.

Il Festival FUTURE4CITIES è stato ideato e progettato da Will Media, FROM, BASE Milano e Rappresentanza in Italia della Commissione europea con il supporto di Enel X, TELT Lyon Turin, FREENOW, Lombardini22, con la collaborazione istituzionale di Assolombarda e con il patrocino di ANCI e del Comune di Milano.