Omicidio Corviale: indaga l’antimafia

Ieri sera a Corviale, un uomo di 33anni è stato ucciso a colpi di pistola in largo Odoardo Tabacchi. La vittima è stata raggiunta dai proiettili che lo hanno raggiunto al torace mentre la persona che si trovava in auto con lui, un 30enne romano, è stato colpito alla gamba ed è stato trasportato al San Camillo e già in serata è stato sentito dai militari.

La dinamica

Su quanto accaduto indagano i carabinieri del nucleo investigativo di via in Selci per cercare di identificare i killer. Secondo le prime ricostruzioni i colpi di arma da fuoco sarebbero partiti da una panda bianca che subito dopo si è data la fuga. Proprio per questo sono al vaglio le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso l’auto bianca durante la fuga.

Sul luogo del delitto è arrivato il pm della Direzione Distrettuale Antimafia incaricato di coordinare le indagini. Per quanto riguarda il movente gli inquirenti credono che si sia trattato di un regolamento di conti, resta da sciogliere il nodo se il tutto sia collegato alla gestione dei traffici degli stupefacenti e se le vittime abbiano fissato un appuntamento con i killer prima dell’omicidio.