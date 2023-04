Oroscopo settimanale dal 24 al 30 aprile 2023 di tutti i segni: settimana favolosa e squilibrata

Dal lunedì 24 a domenica 30 aprile 2023, la settimana dei segni zodiacali prevede giorni belli e brutti. Ma attenzione: l’oroscopo settimanale anticipa per chi. Vediamo tutto.

Oroscopo Scorpione, Sagittario, Capricorno e Leone

I nati sotto il segno dello Scorpione potrebbero essere davanti ad un incrocio della propria vita. Ma è importante ricordarsi che la decisione migliore è quella più conveniente. Questa settimana per Sagittario inizia male ma finisce bene, con un dubbio preciso: si è soddisfatti in amore? Scoprirete la risposta molto presto. Per Capricorno questi sono giorni da leader: siete una vera guida per chi vi sta affianco. Invece, le attese per il segno zodiacale del Leone sono infinite, la settimana corrente porterà delle sorprese favolose ma anche meno equilibrate.

Oroscopo dei segni zodiacali Cancro, Bilancia, Pesci, Vergine e Acquario

Martedì e Mercoledì per il segno Cancro si prevedono vivaci. Per quanto riguarda l’amore, si potrebbe verificare un ritorno di fiamma. Per il segno Bilancia sembra esserci un momento di conflitto, qualcuno deve chiedervi perdono? Accettatelo, vi sentirete maggiormente liberi e con meno peso addosso. Il giudizio e la responsabilità per i Pesci effettua un grande ritorno: la settimana dal 24 al 30 aprile 2023 sembra volervi fornire più consapevolezza. Si prospettano giornate interessanti per i nati sotto il segno della Vergine. Le cose cambiano per l’Acquario, il quale porta un risveglio di partner non accettato e perdonato.

Oroscopo Ariete, Gemelli e Toro

Per Ariete si intravedono delle importanti novità in arrivo: Giove è dalla vostra parte. I Gemelli avranno molta fortuna in amore ma risolveranno anche conti in sospeso con familiari cari. Infine, il segno del Toro è ammaliato dalla luna, tanto da riuscire ad avere una settimana interessante sotto vari punti di vista, non solo fortuna, amore e lavoro.