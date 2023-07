Osimhen: il PSG offre 110 milioni

Il Paris Saint Germain prova l’assalto a Victor Osimhen e offre al Napoli 110 milioni di euro.

Osimhen: resterà al Napoli?

I quotidiani di mezzo mondo ne parlavano già da un po’: il Paris Saint Germain ha un forte interesse nei confronti del capocannoniere e campione d’Italia Victor Osimhen e si è deciso a scoprire le carte.

Secondo Il Mattino, il club parigino avrebbe provato l’affondo con un’offerta da capogiro: 110 milioni di euro. La società azzurra avrebbe declinato la proposta, ritenendo più alto il valore del cartellino.

Il presidente Aurelio de Laurentiis vorrebbe 200 milioni, una cifra astronomica. A meno che la proprietà del Paris Saint Germain non sia risposta ha una follia, il nigeriano resterà a Napoli anche l’anno prossimo, con uno stipendio decisamente inferiore a quello che la società parigina ti avrebbe offerto: si parla di circa 12 milioni annui.

Se il PSG vende Mbappé

Stando così le cose, appare difficile che Osimhen lasci l’azzurro. Sono pochissime le squadre che possono permettersi di spendere la somma che il patron del Napoli richiede.

In corsa per il nigeriano c’è anche il Manchester United, ma il Paris Saint Germain resta in testa per un motivo. Se Mbappè andrà al Real Madrid, come sembra, con il denaro incassato dalla cessione del giovane campione la società parigina potrebbe anche fare una follia.