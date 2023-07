Osimhen e la suggestione PSG

Se Mbappè dovesse lasciare il PSG per approdare al Real Madrid, i parigini tenterebbero l’assalto a Victor Osimhen.

Osimhen: andrà al PSG?

Insistenti voci di mercato parlano di un triangolo che coinvolgerebbe PSG, Real Madrid e Napoli. Il giovane talento della squadra parigina, Mbappè, sta prendendo tempo in attesa di una chiamata che arriva a distanza di un anno. Sì, perché il vice campione del mondo sarebbe potuto andare al Real Madrid già la scorsa estate.

Dovesse rispondere alla chiamata, cosa molto probabile, il Paris Saint Germain punterebbe i riflettori sul capocannoniere della Serie A e stella del Napoli campione d’Italia: Victor Osimhen.

I tifosi del Napoli sperano che i pianeti non si allineino e che il giocatore africano resti in azzurro anche per la prossima stagione, ma tutto dipende dalla volontà di Mbappè.

Mbappè al Real Madrid

Anche i tifosi del Paris Saint Germain chiedono aiuto agli dèi del calcio pregando affinché le congiunzioni astrali ormai prossime non si verifichino, ma la cessione del fenomeno francese sembra imminente. Il PSG ha le idee chiare sul sostituto ed è disposto a fare follie, economicamente parlando. Il denaro non rappresenta un problema e con Osimhen potrebbe arrivare anche un altro big, perché bisogna riempire il vuoto lasciato da Leo Messi.