Osimhen pronto a tornare in campo

Victor Osimhen scalpita per tornare in campo, ma lo staff medico ritiene sia troppo presto.

Come sta Victor Osimhen?

Il centravanti del Napoli Victor Osimhen ha voglia di tornare a calcare il suo più grande palcoscenico: il campo da calcio. L’attaccante azzurro, protagonista del campionato e della strepitosa volata scudetto del Napoli, e fuori per infortunio. La sua assenza si è fatta sentire soprattutto contro il Milan, nella sconfitta rimediata dal Napoli in casa. Fosse dipeso da lui, l’attaccante avrebbe preso parte alla trasferta di domani contro il Lecce. Si sente bene e non accusa alcun fastidio. Le sensazioni fisiche e il suo morale sono alle stelle, ma i medici ritengono che la lesione ci sia ancora eh non sia del tutto guarita. Sembrerebbe dunque un azzardo rischiarlo in campo quando il Napoli ha ancora partite importanti da disputare in Europa Ehi proprio contro la squadra che la battuta in casa la scorsa domenica.

Troppo presto per i medici

I medici hanno dunque frenato l’entusiasmo del giovane bomber azzurro. Sebbene lui non provi più alcun fastidio, farlo giocare sarebbe un azzardo troppo grande. Uno scattista come Osimhen, con un problema muscolare non del tutto guarito, potrebbe peggiorare le proprie condizioni fisiche. Il Napoli non può permettersi di perdere ancora il suo più prolifico attaccante. Il nigeriano dovrà quindi attendere ancora un po’.