Milan show al Maradona

Il Milan va a Napoli e rifila 4 gol alla squadra di Spalletti, ormai prossima a vincere il suo terzo scudetto.

Milan: una serata da incorniciare

Delusione al Maradona per i tifosi del Napoli. Chi pensava di vedere un Napoli arrembante, solido in difesa è spettacolare in attacco, è rimasto deluso. La squadra di Spalletti non era proprio in serata e la sola mancanza di Osimhen in attacco non basta a giustificare la brutta prestazione. Al Milan bastano 16 minuti per bucare la difesa azzurra. Leao insacca superando il portiere con un delizioso pallonetto su assist di Diaz. 8 minuti dopo è lo stesso Diaz a siglare il raddoppio. Il secondo tempo inizia come il primo, con il Milan che attacca. Al 58’ e ancora Leao dribblare due difensori azzurri in area di rigore e a segnare il terzo gol. Saelemaekers segna l’ultimo gol per il “diavolo” passando tra tre difensori.

Una vittoria in ottica Champions

La vittoria del Milan risulta ininfluente ai fini del primo posto in classifica. Il Napoli è proiettato verso lo scudetto con 16 punti di vantaggio sulla seconda. Sarà però importante ai fini della doppia sfida in Champions League. Le due squadre si giocheranno il passaggio in semifinale e i tifosi del Napoli si augurano che quella di ieri non sia un’anticipazione di ciò che accadrà In Europa.